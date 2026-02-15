 / Volley

VOLLEY A1F / Con le spalle al muro Cuneo fa visita a Novara

Alle 18 biancorosse in campo per l'ultima trasferta della regular season contro le Zanzare di Bernardi

La Honda Cuneo Grand Volley in campo (foto di Danilo Ninotto)

Dopo la battuta d’arresto subita con Bergamo, la Honda Cuneo Granda Volley è chiamata a due prove di carattere. Mancano ormai soltanto due giornate al termine della regular season e il cammino delle Gatte ha preso ora più che mai una piega pericolosa.

Una stagione quella biancorossa dalle emozioni estreme: un inizio luminoso e promettente, impreziosito dalla decisa vittoria su Scandicci, con ambizioni e il sogno dei playoff. Poi, le sette sconfitte consecutive nel girone d’andata, oltre che altre cinque in quello di ritorno. A pesare, cinque 3-0 consecutivi e, nel 2026, appena quattro set conquistati. In mezzo, infortuni, gravi e meno, nessun innesto di mercato e l'esonero di Salvagni a quattro giornate dalla fine, fino ad arrivare a oggi, quando la permanenza nella massima serie sembra essere appesa a un filo.

Dopo il terzultimo turno, le biancorosse sono infatti scivolate ufficialmente in zona retrocessione per la prima volta in stagione. La 24ª giornata ha sorriso a Perugia, vittoriosa su Firenze, e soprattutto a Monviso, capace di calare l'asso nell'ultimo appuntamento casalingo superando a sorpresa Chieri: la tredicesima che batte la quinta, un risultato inatteso che ha riscritto la classifica e sancito il sorpasso di Cuneo.

Se le dirette concorrenti hanno fatto il loro dovere, le cuneesi invece hanno lasciato l’intera posta a Bergamo. I segnali incoraggianti intravisti a Chieri non si sono trasformati in punti e risultati. Eppure, i numeri raccontano di una gara equilibrata: 40% di efficienza in attacco per entrambe, ricezione quasi identica (52% e 18% per Cuneo, 53% e 19% per Bergamo), nove muri a testa, 9 errori al servizio contro 11, 3 ace contro 5.

A fare la differenza sono stati i dettagli: 12 errori diretti per le Gatte contro i 9 delle lombarde, ma soprattutto nei momenti decisivi sono mancate lucidità e determinazione. Emblematico il secondo set: avanti 24-21, Cuneo non è riuscita a chiudere, commettendo anzi tre errori consecutivi in attacco che hanno riaperto il parziale e ridato slancio alle avversarie. Qualche reazione c'è stata anche nel terzo e quarto set, ma sempre spente dalla determinazione delle ospiti.

Ora, le vittorie di Perugia e Monviso rendono il finale di stagione ad altissima tensione. Tornano ad affacciarsi i fantasmi del passato, riaffiorano paure e insicurezze.

Cosa fare ora? Stringere i denti, compattarsi come squadra, ritrovare cattiveria agonistica e crederci fino all’ultimo pallone. Restano due partite: è il momento di dimostrare identità, appartenenza e orgoglio. Oggi l’ostacolo si chiama Igor Gorgonzola Novara, quarta forza del campionato, determinata a consolidare la propria posizione e magari avvicinare Milano che viaggia a quota 56.

Non sarà semplice, ma questa stagione ha già dimostrato quanto possa essere imprevedibile. E potrebbe pesare ancor di più l’ultimo turno, quando Vallefoglia farà visita a Cuneo per chiudere la regular dopo aver ospitato proprio oggi Monviso. Le Pinelle chiuderanno poi l'anno a Villorba contro l’Imoco.

Prima, però, c’è Novara. Serviranno grinta, concentrazione, fame, ma soprattutto tanto cuore. Perché ora più che mai ogni pallone può fare la differenza.

Appuntamento quindi a oggi pomeriggio. Fischio di inizio alle 18:00. Ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta su VBTV e Dazn

Irene Rolando

