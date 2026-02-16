 / Agricoltura

Agricoltura | 16 febbraio 2026, 15:10

CIA Agricoltori delle Alpi: il nuovo Comitato esecutivo tra tradizione e innovazione

Confermati Rossotto presidente e Andreis direttore provinciale: una squadra di agricoltori per affrontare i cambiamenti

Il presidente Stefano Rossotto e Luigi Andreis direttore Cia delle Alpi

Dopo la conferma al vertice del presidente Stefano Rossotto, le nomine effettuate questa settimana dal Consiglio direttivo hanno completato il nuovo quadro dirigente di Cia Agricoltori delle Alpi per i prossimi quattro anni.

Oltre al presidente Stefano Rossotto, vitivinicoltore, sono dunque entrati a far parte del Comitato esecutivo dell’Organizzazione il cerealicoltore, produttore di pomodori da industria e erbe officinali Mauro Caucino, in qualità di vicepresidente vicario; l’allevatore della Valle d’Aosta Gianni Champion, vicepresidente; l’allevatore Silvano Rovei, vicepresidente; l’ortofrutticoltore, cerealicoltore e suinicoltore Fabio Demarchi, membro; l’ortofrutticoltrice e viticoltrice Valentina Gerlero, membro e l’allevatore Michele Votta, membro.

«Una squadra dirigente interamente composta da agricoltori – osserva il presidente Stefano Rossotto -, secondo la migliore tradizione della nostra Organizzazione, per essere il più possibile vicini alla realtà e alle esigenze pratiche degli operatori del settore primario. L’agricoltura sta attraversando una stagione di grandi cambiamenti economici e sociali, che vanno affrontati con la forza delle tradizioni, ma anche con la capacità dei giovani di interpretare le sfide del futuro. Una condizione che trova pieno riscontro nella composizione del nuovo gruppo dirigente, con il quale si lavorerà fianco a fianco per individuare il percorso maggiormente aderente alle specifiche realtà agricole del territorio».

Come primo atto, il Comitato esecutivo ha confermato l’incarico (da questo momento a tempo indeterminato, secondo il nuovo statuto) al direttore provinciale Luigi Andreis, che manterrà come vicedirettore Matteo Actis.

