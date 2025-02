Saluzzo, un successo la Mezza del Marchesato 2025: sfiorati i mille partecipanti

Vittoria in casa: vince la Mezza del Marchesato tra i frutteti del Monviso Marco Moletto della Atletica Saluzzo con il tempo di 1h.06’.23” seguito dai due kenioti Martin Cheruiyot (1h 06’36”) della FFIAAF ed Enos Kales Kakopil con il tempo di 1h. 06. 37” della stessa scuderia. ( foto Paola Ravazzi)

Prima delle donne al traguardo in piazza Cavour, l’etiope Asmerawork Bekele Wolkeba con il tempo di 1h. 16. 05”; al secondo posto Noemi Bogliatto della Atletica Saluzzo che ha tagliato il traguardo segnando il tempo di 1h. 17’. 11”; al terzo posto Sarah Aimee L'Epee della Ad Roata Chiusani, con il tempo di 1h.19’. 53”. ( foto Paola Ravazzi)

La classifica completa della gara appena conclusa è sul sito di wedosport.chrono

Sfiorato il record dei mille partecipanti alla competizione che ha festeggiato i dieci anni di vita. "I mille e oltre, sarà l’obiettivo del prossimo anno - hanno rimarcato presidente e vicepresidente della Fondazione Bertoni : Carlo Allemano e Chiara Canavese, ente che con Atletica Saluzzo e Podistica Valle Varaita, insieme ai comuni di Saluzzo, Manta, Verzuolo e Lagnasco, i paesi attraversati dal percorso di 21, 97 km, sono gli organizzatori.

Un successo quindi l’edizione 2025 : “scommessa vinta quella di anticipare la gara a febbraio la gara che nel calendario sportivo di quest'anno è la seconda mezza maratona del Piemonte".

Lo sciame colorato di atleti ha preso il via alle 9,30 in corso Italia, dopo il riscaldamento ( giornata fredda ma ideale per la corsa) e la presentazione dei top runners da parte del commentatore storico della manifestazione (dalla prima gara a quella attuale): Giacomo Casalloni, che ha elencato i medaglieri degli atleti favoriti. ( foto Paola Ravazzi)

Il colpo di pistola della partenza lo ha sparato il sindaco di Saluzzo Franco Demaria, quest’anno in veste di primo cittadino, nelle passate edizioni in quella di runner. Presenti l’assessore allo sport Enrico Falda, che 10 anni fa, in veste di presidente della Fondazione Bertoni, inaugurò il debutto nel panorama sportivo italiano della Mezza del Marchesato.

La città, in pieno periodo carnevalesco è stata rappresentata anche dalle maschere ufficiali: la Castellana: Jessica Peruccio, Ciaferlin Beppe Roatta, le Damigelle Irene Roatta e Benedetta Gramaglia, i due Ciaferlinot: Ezio Rosso e Sebastiano Testa.

La compagnia ferroviaria Arenaways ha offerto il treno gratuito agli iscritti alla manifestazione, sulla tratta Cuneo, Saluzzo, Savigliano, servizio che gestisce da fine gennaio.

Unanime il grazie degli organizzatori ai tantissimi volontari (oltre 150 ) e alle Forze dell'Ordine che hanno consentito lo svolgimento della manifestazione senza problemi.