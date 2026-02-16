Annalisa Magliano è campionessa regionale indoor Under 16 di salto triplo

Weekend ricco di soddisfazioni per l'Atletica Roata Chiusani, protagonista tra Fossano e Bra.
Sabato 14 febbraio a Fossano, splendida prestazione di Annalisa Magliano, che conquista il titolo di campionessa regionale indoor Under 16 nel salto triplo con la misura di 10,99 metri. Un risultato di assoluto valore, che rappresenta anche il suo nuovo primato personale e la avvicina sensibilmente al minimo di qualificazione per i Campionati Italiani, distante appena sei centimetri.
La giovane atleta si era già messa in evidenza il giorno precedente a Bra, dove aveva ottenuto un brillante quarto posto nei 60 metri ostacoli, migliorando il proprio personale fino a 9”45.
Sempre a Bra si registrano i progressi di Matteo Brignone, protagonista nei 60 ostacoli cadetti con un quinto posto e il nuovo primato personale di 9”07. L’atleta si è inoltre migliorato nel salto in lungo, raggiungendo la misura di 5,58 metri, ulteriore conferma di una crescita costante.