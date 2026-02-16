Costigliole Saluzzo, riparte il corso di italiano per stranieri

Riparte a Costigliole Saluzzo il corso di italiano per stranieri finalizzato al raggiungimento del livello A2, requisito fondamentale per chi intende ottenere il permesso di soggiorno di lunga durata.

L’iniziativa si svolgerà dal 5 marzo al 7 maggio a Casa Bues, sede dell’associazione ‘Portofranco’ in via Vittorio Veneto 95 a Costigliole Saluzzo, ed è promossa dal Cpia Cuneo 1 (Centro provinciale per l'istruzione degli adulti) nell’ambito del progetto Petrarca 7, in collaborazione con il Comune di Costigliole Saluzzo.

Le lezioni gratuite saranno tenute il martedì e il giovedì dalle 18,30 alle 21,30, in orario serale per favorire la partecipazione anche di chi lavora.

Le iscrizioni saranno aperte nei giorni 19, 24 e 26 febbraio e 3 marzo, sempre dalle 18,30 alle 21.

Il corso è rivolto in particolare agli stranieri residenti a Costigliole Saluzzo e Verzuolo, con l’invito a diffondere l’informazione a chi potrebbe essere interessato. L’obiettivo è offrire un’opportunità formativa concreta per migliorare le competenze linguistiche, facilitare l’accesso ai servizi e rafforzare il percorso di integrazione sul territorio.

“Questo corso rappresenta un supporto importante per molte persone straniere che vivono e lavorano nella nostra comunità – sottolinea Renato Chiapello, presidente dell’associazione Portofranco – Imparare l’italiano significa non solo poter ottenere documenti e certificazioni, ma anche sentirsi parte della società, comunicare meglio e costruire relazioni. Come associazione crediamo molto in queste iniziative, perché sono uno strumento concreto di inclusione e crescita per tutti”.