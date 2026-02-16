VOLLEY DM / Mercatò Alba ko contro la capolista Villanova

E’ battaglia al PalaLanghe tra la Mercatò e la capolista Villanova: si è vista anche dell’ottima pallavolo ma alla fine la spuntano i monregalesi, più bravi a gestire le diverse fasi del match.

Coach Oliva ha praticamente tutti a disposizione e schiera Dellapiana in regia con Bianco opposto, Morengo e Masciarelli schiacciatori, Rocca e Favaretto centrali con Milea libero.

Avvio propositivo da parte di entrambe, Villanova fa capire subito le sue intenzioni e si porta avanti 2-5 conquistando subito gli scambi lunghi, gli albesi non stanno a guardare e rispondono con un attacco di Bianco da seconda linea e poi un muro di Rocca, prima pareggiamo e poi ci portiamo avanti per la prima volta, 8-7. Morengo mani fuori, 12 pari con nessuna delle due che mette il naso avanti fino al break degli ospiti, che murano Bianco, 12-14; ma sfruttiamo una serie di tre errori consecutivi degli avversari e piazziamo un parziale che ci porta 18-17. Fase calda del set, Villanova tira fuori dei colpi di alto livello e si porta 19-21, time-out per la Mercatò che rientra nella maniera giusta, Morengo mette palla a terra in attacco e Favaretto la mette a terra a muro, controsorpasso e 22-21. Si prosegue con il cambio palla che tiene per entrambe, sul 23 pari l’attacco di Masciarelli finisce fuori, setball Villanova che chiude subito in pipe.

I monregalesi forse non si aspettavano una Mercatò così agguerrita, perciò cambiano marcia in avvio di secondo set, vantaggio 2-7 per gli ospiti che contengono tutti i nostri attacchi, e con un po’ di fortuna trovano due ace che aumentano il divario (2-10). Coach Oliva sul 4-13 inserisce Borio e Bordino, Rocca prova a scuotere i suoi compagni con un primo tempo (7-14), ma il muro su Favaretto ci riporta a -9, 8-17 e time-out per coach Oliva. In questo set da dimenticare è il giovane Borio il più positivo in attacco, consentendoci di diminuire il passivo, ma Villanova chiude ugualmente 15-25 su errore al servizio di Rocca.

Terzo set in cui rientra in campo il sestetto titolare, ma soprattutto rientra una Mercatò molto più determinata, subito avanti 4-1 con un muro di Rocca. Le due squadre esprimono un buon gioco, gli scambi sono lunghi e le due difese molto attente, Morengo tiene il vantaggio per i suoi, 12-7, per poi iniziare un turno al servizio che spacca il set, perchè ci portiamo addirittura a +10 con un ace dello stesso Morengo e un muro singolo di Masciarelli (17-7). Villanova in difficoltà come mai prima d’ora in campionato, ancora Masciarelli e 21-10, il setball lo conquista Bianco con un ace chirurgico sulla linea, Villanova nervoso ci regala il set con un’invasione, 25-12.

Gli ospiti non ci stanno e partono molto aggressivi a muro e tirano forte in rigiocato, patiamo un po’ questo avvio e ci troviamo sotto 2-5, Rocca tira fuori un primo tempo e coach Oliva ferma il gioco sul 3-8. Sul muro subito da Bianco optiamo per il doppio cambio, dentro Borio e De Vita (3-10), riduciamo il gap con un muro di Rocca, 5-10. Il pallino però è sempre in mano agli ospiti, che a muro fanno la differenza, fatichiamo a mettere palla a terra, e non arginiamo le rigiocate avversarie, ci prova Rocca con un altro muro, 11-17, poi è Bianco a dare la scossa, chiudendo di forza uno scambio lungo, 15-20. Sarebbe il momento giusto per spingere ma Villanova trova subito il break che di fatto mette in cassaforte il risultato, chiudendo 17-25 in pipe.

Una gara in cui di fatto solo il primo set è stato giocato punto a punto, negli altri parziali una delle due squadre è sempre riuscita a dettare legge, perciò alla fine il risultato è giusto. In classifica perdiamo un po’ di contatto dal quarto posto, ora ci viene in aiuto il calendario, con una serie di gare contro squadre alla portata, giocando con determinazione si puo’ pensare di rientrare in lotta. Appuntamento a sabato prossimo, con la trasferta di Racconigi.

Mercatò Alba 1-3 Villanova Volley – Bressano Mobili (23-25, 15-25, 25-12, 17-25)

Mercatò Alba: Baggio, Bianco, Bordino, Borio, Campana(L2), Dellapiana, De Vita, Favaretto, Masciarelli, Milea (L1-K), Morengo, Syku. Coach: Oliva, Torrengo