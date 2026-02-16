VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: tonfo casalingo per il Mondovì Volley

Inarrestabili! Sembra essere questo l’aggettivo che calza a pennello per le due formazioni capoliste del girone A del Campionato di volley femminile di serie B1: la Florens Vigevano e il Volley 2001 Garlasco. Le due formazioni pavesi continuano a dominare in lungo e in largo e anche nella seconda giornata di ritorno hanno ottenuto una vittoria convincente per 3-0.

La Florens è stata brava a imporsi in casa del Pan Alfieri Cagliari. Successo netto anche del Garlasco in casa del Cus Torino, con le piemontesi che sono state a un passo dalla conquista del secondo set. Vittoria travolgente per il GSO Villa Cortese, che in casa ha annichilito le avversarie del Vol-ley Volpiano con un 3-0 dai parziali che parlano chiaro: 25-9; 25-8; 25-11 in meno di un’ora. Gso praticamente perfetto in tutti i fondamentali e trascinato dai 12 punti di Ratti e Shpuza e dai 10 di Baldizzone. Grazie a questo successo, il Villa Cortese consolida la terza posizione.

E’ salito al quarto posto l’Acrobatica Alessandria, che in casa superato la ferrea resistenza del Care Project Bellusco, aggiudicandosi il match per 3-1. La squadra di Bruno Napolitano ha dominato i primi due set, prima di registrare il ritorno delle avversarie, che tuttavia non sono riuscite a tornare a casa con punti.

Tonfo casalingo del Mondovì Volley, che al PalaManera è uscito sconfitto per 1-3 dal confronto con la SD CCS Cogne Aosta della ex Costamagna. Ancora una volta approccio poco convincente per le ragezze di coach Claudio Basso, con Sangoi (5) poco incisiva. Per le rossoblù le top-scorer sono risultate Bole e Aliberti, entrambe con 15 punti, mentre nelle valdostane spiccano i 18 sigilli di Renzi.

Dopo il passo falso in casa del Palau, dunque, le pumine si bloccano anche in casa e soprattutto perdono contatto con le prime posizioni. Per le monregalesi si tratta di una situazione di classifica preoccupante, il tutto alla vigilia di due trasferte consecutive.

L’unica sfida che è terminata al tie-break è stata quella tra il Chieri 76 e Capo D’Orso Palau, con la vittoria delle chieresi del neo tecnico Gianfranco Milano. Infine successo per 3-0 del Parella Torino ai danni dell’Issa Novara, con le padrone di casa che abbandonano l’ultimo posto della graduatoria. Nel prossimo turno il Mondovì Volley sarà impegnato in una trasferta proibitiva in casa del Volley 2001 Garlasco.

I RISULTATI DELLA 2^ GIORNATA DI RITORNO

PAN ALFIERI CAGLIARI FLORENS VIGEVANO 0-3 V. 2001 GARLASCO CUS TORINO 3-0 MONDOVI’ VOLLEY SD CCS COGNE AOSTA 1-3 CHIERI 76 CAPO D’ORSO PALAU 3-2 ACR. ALESSANDRIA CARE P. BELLUSCO 3-1 PARELLA TORINO ISSA NOVARA 3-0 GSO VILLA CORTESE V. AC. VOLPIANO 3-0

LA CLASSIFICA

1 VOLLEY 2001 GARLASCO 40 2 FLORENS VIGEVANO 40 3 GSO VILLA CORTESE 34 4 ACR. ALESSANDRIA 32 5 MONDOVI’ VOLLEY 30 6 CAPO D’ORSO PALAU 28 7 CARE P. BELLUSCO 23 8 SD CCS COGNE AOSTA 20 9 CUS TORINO 18 10 ISSA NOVARA 13 11 PAN A. CAGLIARI 12 12 CHIERI 76 9 13 PARELLA TORINO 9 14 ACADEMY VOLPIANO 7

PROSSIMO TURNO – 3^ GIORNATA DI RITORNO