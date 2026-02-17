Bene Vagienna: nuovi spogliatoi per il campo parrocchiale e il Beach Volley, un importante passo per lo sport cittadino

Il centro sportivo Papa Giovanni XXIII e la parrocchia di Bene Vagienna hanno visto completate le loro strutture, realizzando anche i nuovi spogliatoi per il campo dell'oratorio e il Beach Volley.

Le due opere rientrano nelle operazioni attese che riguardano le principali realtà sportive benesi.

I nuovi spogliatoi, realizzati grazie all'intervento di Bene Banca, rappresentano un importante passo per lo sport cittadino.

"Questo polo sportivo è molto utile per la nostra città e permette di praticare sport con una struttura innovativa e moderna ", ha dichiarato il sindaco Claudio Ambrogio.

Danilo Perano, amministratore con delega allo sport, ha aggiunto: "Questo impianto va a completare una delle tante opere che abbiamo messo in cantiere e abbiamo realizzato, uno dei tanti tasselli del nostro programma".

I nuovi spogliatoi sono il risultato di un percorso iniziato lo scorso anno, come ha spiegato Gianni Pane, presidente dell'Asd Benese: "Per noi questo impianto è di fondamentale importanza, permette di allenare tutte le squadre e alleggerire il campo comunale, dove si può giocare la domenica senza rovinare il fondo in erba".

Ai vari referenti si aggiunge Elia Dogliani, presidente di Bene Banca: “La nostra banca da sempre è vicina al territorio e con gioia ha contribuito al completamento di un’opera così importante”.

Perano ha anche ricostruito le fasi del cantiere, sottolineando come nei mesi scorsi vi sia stato un "costante confronto tra uffici tecnici, Asd Benese, ditta incaricata e associazioni sportive per garantire il termine dei lavori come promesso".

L'Amministrazione comunale e le associazioni sportive sono soddisfatte del risultato ottenuto e ringraziano Bene Banca per il suo importante contributo.