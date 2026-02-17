Carnevale a Busca: Micun e Micunëtta portano l'allegria in tour tra scuole, RSA e strutture cittadine

In questi giorni le maschere di Micun e Micunëtta, insieme alla loro allegra combriccola, stanno portando in città l’allegria del Carnevale con un tour che coinvolge scuole e strutture assistenziali. Tra ieri e oggi si è svolto il tradizionale giro di auguri nelle realtà cittadine, con visite agli ospiti e agli operatori delle RSA Ospedale Civile di Busca e SS. Annunziata di Busca. Presenti anche il sindaco Ezio Donadio e il presidente Tommaso Alfieri, che ha ringraziato il gruppo per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso le realtà sociali del territorio.

Durante l’incontro sono state offerte le tradizionali bugie e i musici hanno animato l’atmosfera con canti tipici del Carnevale, coinvolgendo con entusiasmo i presenti. Una iniziativa sempre molto apprezzata capace di regalare sorrisi e momenti di spensieratezza.

Sempre accompagnata dalla fisarmonica di Maurizio Chialva, la “baldoria” è poi proseguita nelle scuole cittadine.

Il Carnevale continuerà lunedì 16 e martedì 17 febbraio, alle ore 21, al Cinema-Teatro Lux di Busca, con la commedia “J’è sempre almeno ’n baravantan”, frutto della collaudata collaborazione tra la Filodrammatica Buschese El Ciochè e il duo comico Gianni & Giangi.