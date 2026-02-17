Referendum del 22 e 23 marzo: il Comune di Busca cerca scrutatori e presidenti di seggio. Aperto l'appello alla cittadinanza

In vista del Referendum del 22 e 23 marzo, il Comune di Busca invita i cittadini a dichiarare la propria disponibilità a ricoprire i ruoli di scrutatore e/o presidente di seggio elettorale.

La Commissione Elettorale Comunale accoglie le manifestazioni di interesse da parte di:

- coloro che sono già iscritti all'Albo delle persone idonee a ricoprire l'ufficio di scrutatore di seggio e che intendono manifestare la propria disponibilità ad essere nominati scrutatore di seggio;

- coloro che, pur essendo elettori e residenti nel Comune di Busca, non sono ancora iscritti al predetto Albo degli scrutatori e che intendono manifestare la propria disponibilità ad essere nominati scrutatore di seggio;

- coloro che, pur essendo elettori e residenti nel Comune di Busca, non sono ancora iscritti all’Albo dei Presidenti di seggio e che intendono manifestare la propria disponibilità ad essere nominati presidente di seggio per le ipotesi di nomina di competenza del Sindaco.



II predetti soggetti sono chiamati a dichiarare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di scrutatore di seggio e/o presidente di seggio mediante la compilazione e restituzione dell'allegato modello di manifestazione di interesse.