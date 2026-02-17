Poste Italiane: a Racconigi record provinciale di richieste per il passaporto elettronico

A due mesi dalla partenza del servizio di richiesta e rinnovo passaporto nella provincia di Cuneo, l’ufficio postale di Racconigi è il primo nella Granda per il numero di richieste di prima emissione o di rinnovo del passaporto elettronico in rapporto agli abitanti. Il servizio è disponibile in 228 uffici postali della provincia.

L’ufficio di Racconigi detiene il record di richieste effettuate in rapporto agli abitanti, con oltre 30 richieste per una popolazione di circa 9.600 abitanti: “Molti clienti si informano per avere il passaporto – racconta Roberta Ferrero, direttrice della sede cuneese. Da quando è partito il servizio, abbiamo avuto un boom di richieste, poiché le persone hanno saputo della novità o leggendo sui giornali o per il classico passaparola”

A Racconigi c’è chi chiede il passaporto per motivi di lavoro, chi per ricongiungimenti familiari e chi per coronare il sogno di una vita: “Come due signore di circa ottant’anni, entrambe vedove, il cui desiderio più grande è quello di fare un viaggio insieme” afferma Roberta Ferrero.

Alcuni cittadini avevano già il passaporto, ma per molti è la prima volta. Sapendo che si può fare in Posta, decidono di richiederlo per averlo, anche senza progetti imminenti: “La procedura è snella e veloce – conclude la direttrice di Racconigi. In pochi giorni il documento arriva a casa, consegnato direttamente dal portalettere. Sicuramente è una comodità, molto apprezzata dalla popolazione”.

Effettuare la richiesta è semplice. Basta consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, una marca da bollo da 73,50 e la ricevuta del pagamento di 42,70. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglie le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali interessati dal progetto Polis, dove è possibile ritirare certificati anagrafici e di stato civile, previdenziali e per le pratiche di volontaria giurisdizione.