Attualità | 17 febbraio 2026, 09:42

Prunetto: un uomo di 63 anni trovato senza vita nella sua abitazione

Nessuna sua notizia da giorni. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118: decesso per cause naturali

Un uomo di 63 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione a Prunetto, nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 febbraio. A far scattare l'allarme la mancanza di contatto e di sue notizie da diversi giorni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Mondovì per forzare l'ingresso dell'abitazione. Presenti anche Carabinieri e gli operatori del 118. Una volta entrati nell'alloggio, i soccorritori hanno potuto constatare il decesso dell'uomo, avvenuto per cause naturali qualche giorno prima.

