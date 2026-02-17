Ad Alba le Acli presentano i vantaggi di entrare nella CER Solidale Alba Langhe e Roero E.T.S.

Venerdì 20 febbraio, alle ore 20.30, presso i locali della Croce Rossa Comitato di Alba, in via Ognissanti 34, si terrà un incontro formativo per conoscere da vicino la CER Solidale “Alba Langhe e Roero E.T.S.”.

La serata è organizzata su iniziativa della Croce Rossa e delle Acli, e sarà un’occasione per avere le giuste informazioni sulla natura e il funzionamento di una Comunità Energetica e di scoprire i vantaggi di esserne socio e i dettagli sulle modalità di iscrizione.

L’occasione è particolarmente utile ai circoli Acli e ai loro gestori, considerata la valenza solidale dell’esercizio energetico, potenziale modello di sostenibilità e partecipazione attiva sul territorio, con la possibilità di distribuire contributi a opere significative e di cooperare ad una buona transizione ecologica.

Si invitano perciò i circoli Acli di Alba, Langhe e Roero alla partecipazione, per conoscere tutti i vantaggi e le opportunità di entrare a far parte della Comunità Energetica Rinnovabile Solidale “Alba Langhe e Roero E.T.S”, nata da un progetto dal Comitato di Alba della Croce Rossa, di cui fanno parte, oltre alle Acli, anche le Cooperative Sociali: Progetto Emmaus; Coesioni Sociali e Alice.

La serata di venerdì 20 febbraio è particolarmente importante per consumatori e produttori, per avere un quadro preciso e attuale sul funzionamento delle CER.