Iniziative sul territorio per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia — appuntamenti a Savigliano e in provincia

Nel territorio provinciale proseguono le iniziative pubbliche dedicate all’approfondimento del referendum sulla riforma della giustizia, attraverso un calendario di incontri che vede impegnati giuristi e

professionisti accomunati dall’obiettivo di offrire ai cittadini un’informazione seria, chiara e basata sulle competenze.

Pur nella distinzione organizzativa dei singoli appuntamenti, emerge un lavoro di approfondimento condiviso tra operatori del diritto e studiosi che, con sensibilità e ruoli diversi, contribuiscono a

mantenere alta l’attenzione sui contenuti della riforma e sulle ragioni del Sì, favorendo un confronto pubblico informato e costruttivo.

In questo contesto, la città di Savigliano ospita due importanti momenti di incontro presso la Sala Miretti.

Il primo appuntamento si terrà questa sera martedì 17 febbraio 2026 alle ore 20.30, organizzato dall’associazione Panta Rei, con gli interventi dell’avv. Carla Sapino e dell’avv. Maurizio Paoletti.

Il secondo incontro è previsto per giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 18.30, promosso dal Comitato Sì Riforma della giustizia – Saluzzo e Savigliano, con la partecipazione del dott. Antonio Gustapane,

Procuratore della Repubblica di Varese, e dell’avv. D’Ettorre del Foro di Torino.

È confermata la partecipazione del consigliere regionale Federica Barbero, presente alle iniziative sul territorio e costantemente invitata agli appuntamenti dedicati al tema, a testimonianza dell’attenzione istituzionale verso il percorso di approfondimento.

Le serate sono aperte al pubblico e rappresentano un’opportunità per cittadini, operatori del diritto e persone interessate di confrontarsi, porre domande e acquisire strumenti utili per una partecipazione consapevole al voto.