Sabato 21 febbraio l’Ensemble Sinfonico APM in concerto a Saluzzo

Sabato 21 febbraio alle ore 21 presso la Scuderia B – Il Quartiere (Fondazione A.Bertoni, Saluzzo) l’Ensemble Sinfonico APM e il pianista Bruno Maria Billone, diretti dal Maestro Anthony Fournier, eseguiranno un repertorio composto da musiche di L. Van Beethoven.

Direttore d’orchestra svizzero, Anthony Fournier si è formato sia in Italia che in Svizzera sotto la guida di Paavo Järvi, Gianandrea Noseda, Johannes Schlaefli, David Reiland e Giuseppe Montesano, ecc. Nell’anno 2020 si è diplomato a Saluzzo presso l’Accademia di Direzione d’Orchestra con il maestro Donato Renzetti.

La sua carriera lo ha portato a collaborare con numerose orchestre, tra cui la Tonhalle Orchestra di Zurigo, l'Orchestre National de Metz, la Sinfonietta de Lausanne, Les Musiciens du Louvre, la Basel Kammerorchester, l'Orchestre Symphonique de Mulhouse e l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg.

Il suo talento è stato riconosciuto nel 2024 con la vittoria del Concorso Italiano di Direzione d'Orchestra "Alceo Galliera". Dal 2026 è direttore principale e direttore artistico dell'Orchestre Symphonique Genevois, dell’Alpine Philharmonic e ricopre lo stesso incarico dal 2023 presso l'Orchestre Quipasseparlà.

Già ospite a dicembre della rassegna, Bruno Maria Billone ritorna sul palco di CONsonanTE questa volta a fianco dell’Ensemble Sinfonico APM.

Diplomato con lode e menzione d’onore presso il Conservatorio di Milano, attualmente si sta perfezionando con il Maestro Alessandro Deljavan presso la Scuola APM.

Pianista e compositore, concentra la sua ricerca nei principi espressivi comuni a diversi linguaggi e generi musicali, approfondendo il repertorio contemporaneo, l’improvvisazione e il Jazz.

Si è esibito in Italia, Lituania, Lettonia e Germania per enti e località di rilievo, confrontandosi con direttori e orchestre del calibro di Ovidiu Balan (State Philharmonic Orchestra of Romania) e Daniele Moles (Youth Orchestra).

L’Ensemble Sinfonico APM è composto dai musicisti di Obiettivo Orchestra, il progetto formativo realizzato in collaborazione con l'Orchestra Filarmonica Teatro Regio di Torino volto a preparare i giovani musicisti provenienti da tutta Europa alla professione orchestrale.

L’evento è libero su prenotazione da effettuare sul sito www.consonanteapm.it o telefonando al numero 0175 47031.