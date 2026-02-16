Finalmente la Cicogna vola anche a Cuneo

Cuneo si prepara a una notizia che farà battere il cuore di tutte le mamme, i papà, le nonne e gli zii della provincia: La Cicogna di Busca arriva anche nel capoluogo della provincia! Dopo anni di tenace lavoro, soddisfazioni e sorrisi nello storico negozio di Via Umberto I a Busca, dove generazioni di bambini hanno trovato l’outfit perfetto dalla nascita fino ai 18 anni, Giovanna e Michele decidono di allargare le ali e di portare la loro passione – e la loro inconfondibile selezione – anche a Cuneo.

Il nuovo negozio apre i battenti in Corso Nizza 33, una delle vie più eleganti e frequentate della città, pronto a diventare il punto di riferimento per chi cerca abbigliamento di qualità, ricercato e alla moda per neonati, bambini, ragazzi e teenager. Marchi amati come Mayoral, US Polo Assn, Chicco, Guess, Mimilù, Yes°ZEE e tanti altri, brand che ormai sono sinonimo di stile e comodità nelle case di chi segue con attenzione l’evoluzione del guardaroba dei più piccoli: tutto questo (e molto di più) arriva ora a portata di mano anche per chi vive o lavora in città.

L’appuntamento da non perdere?

Sabato 21 febbraio, a partire dalle ore 16. Per celebrare l’inaugurazione ufficiale, Giovanna e Michele hanno organizzato un pomeriggio speciale con un piccolo rinfresco per grandi e piccini in compagnia di un simpaticissimo clown che trasformerà il negozio in un angolo di pura allegria, con palloncini, risate e magie per far divertire i bambini. Sarà l’occasione perfetta per curiosare tra gli scaffali, scoprire le novità della stagione, scattare qualche foto ricordo e brindare insieme a questa nuova avventura familiare.

La Cicogna non è solo un negozio: è un punto di riferimento affettuoso, dove trovare capi belli, durevoli e pensati davvero per chi li indossa, con la competenza e la cordialità di chi questo mestiere lo fa con il cuore da tanti anni.

Quindi segnatevi in agenda: sabato 21 febbraio, dalle 16, Corso Nizza 33 a Cuneo. La cicogna è arrivata… e ha portato con sé un sacco di meraviglie!

Vi aspettiamo numerosi!