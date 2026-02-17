BASKET / Per Farigliano un fine settimana da incorniciare: prima storica vittoria in Fase Top per gli Under 13, gli Allievi CSI restano imbattuti

Under 17 Gold

PF 73

Oasi Rivalta 69

Temuta sfida contro la terza della classe, che la PF approccia nel migliore dei modi allungando subito sull’8-0. Dopo il timeout ospite, però, Oasi Rivalta ritrova equilibrio e il quarto vive di sostanziale parità.

Nel secondo quarto gli ospiti giocano meglio, mentre la PF pasticcia in attacco segnando soltanto 12 punti nella frazione. All’intervallo lungo il punteggio è in perfetta parità: 36-36. Al rientro in campo la PF piazza nuovamente un parziale di 8-0, ma ancora una volta non riesce a consolidare il vantaggio. A metà periodo conduce 50-48, per poi chiudere il terzo quarto avanti 56-50. Nell’ultimo tempo la PF parte forte e allunga fino al 72-62, prima di un nuovo calo mentale. Nell’ultimo minuto l'Oasi ha più di un’occasione per pareggiare, ma non concretizza; la PF è fredda in lunetta e chiude sul 73-69.

PF. Alberione, Avico, Cillario, Lasagna, Massano, Mula, Porro, Scarano, Taricco, Zavattero Bottero. All. Alfero, Alberione.

Allievi Csi

PF 106

Acaja 39

Bella prestazione dei ragazzi fariglianesi contro Acaja, terza in classifica, con tutti protagonisti per l’intero arco dei 40 minuti.

Partenza forte, ottima difesa e alternanza tra attacchi veloci e buon giro palla hanno permesso di gestire la gara fino alla sirena finale. Imbattibilità stagionale mantenuta. Bravi ragazzi.

PF. Cillario, Conterno, Cuniberti, Manfredi, Massano, Mula, Pedde, Pirola, Revelli, Romana, Scarano. All. Alberione.

Allieve Csi

PF 38

Carmagnola 72

Ultima partita della prima fase per le fariglianesi contro l’ostica Carmagnola. L’equilibrio dura pochi minuti: le ragazze di coach Cossolo impongono il proprio ritmo creando subito un ampio distacco, mantenuto fino alla sirena finale. Magra consolazione la reazione finale delle padrone di casa che, grazie a una buona circolazione di palla e a una difesa decisamente più intensa, si aggiudicano l’ultimo quarto 18-16.

Ora testa alla seconda fase, consapevoli degli aspetti su cui lavorare.

PF. Ascheri, Cagnassi, De Piano, Edosomwan, Giordano, Fontana, Rosso B., Rosso G., Terreno. All. Schellino, Cagnassi.

Under 15 gold

PF 60

Basket Torino 48

L’approccio dei padroni di casa è subito quello giusto: grande intensità difensiva e ritmo permettono alla PF di chiudere il primo quarto sul 15–6. Nel secondo periodo Torino prova a reagire, ma la PF mantiene il controllo (15–13) e va all’intervallo con un vantaggio rassicurante.

Dopo la pausa la gara si fa più equilibrata: il terzo quarto si chiude in parità (12–12), con gli ospiti che tentano di rientrare senza però trovare continuità. Nell’ultima frazione (18–17) la PF comunque gestisce con maturità il vantaggio, rispondendo colpo su colpo e chiudendo la partita senza mai rischiare.

PF. Cerato, Novarese, Viara, Galleano, Sartirano, Occelli, Musso Taricco,Reineri, Demaria,Gavrilovic,Tedesco. All. Occelli, Pecchenino.

Under 14 Gold

Abet Bra 77

PF 60

Ultima gara del girone di ritorno per una PF incerottata. I fariglianesi si presentano con un roster di soli otto elementi. La partita è difficile fin dall’inizio: si insegue sin dai primi minuti, ma per tre periodi le squadre giocano punto a punto.

La PF non è abbastanza concreta in difesa e concede troppi secondi tiri agli avversari, che ne approfittano mantenendo la testa avanti. Nell’ultima frazione gli ospiti calano vistosamente e alzano bandiera bianca sul 77/60.

PF. Pecchenino, Bruno, Borra, Cappellino, Jovanovic, Rinaudo, Romana, Basso.

Under 13 Gold, Fase Top

UBC 63

PF 64

Prima vittoria in Fase Top per i giovani fariglianesi sul sempre ostico campo di Pino Torinese.

La partenza è un po’ timida, con alcune distrazioni difensive punite dai padroni di casa. La PF insegue per gran parte della gara, ma resta sempre a contatto; nonostante un leggero appannamento nel terzo periodo, il recupero è vigoroso.

Falli e infortuni condizionano le rotazioni, ma nel finale, grazie a ottime giocate difensive, i langaroli riescono a mettere la testa avanti e a mantenerla fino alla sirena.

Prima, meritata vittoria che conferma la continua crescita del gruppo in questa fase del campionato.

PF. Cappellino, Saulo, Jovanovic, Demaria, Barbiero, Paccani, Basso, Gambera, Musso, Gallo.

Under 13 Csi

PF 32

Gators 70

Una buona spaziatura in attacco e attenzione difensiva permettono ai fariglianesi di restare in partita (9-12 dopo 10’). Nel secondo quarto, però, la PF concede troppe soluzioni facili e fatica a trovare continuità offensiva. I Gators alzano il ritmo e scavano il solco. Nei restanti periodi Farigliano prova a inseguire, ma senza riuscire a ricucire lo strappo. La gara si chiude sul 32/70.

PF. Mara, Musso, Gallo, Balbi, Bongioanni, Albarello, Onorato, Voinovski, Raineri, Hincu, Giordano. All. Schellino.

Esordienti

Altra doppietta per gli Esordienti pieffini che, come nel fine settimana precedente, giocano due gare consecutive in casa, al Palazzetto dello Sport di Dogliani.

Nel primo incontro la PF affronta i forti Gators di Savigliano e, nonostante un’ottima prova corale su entrambi i lati del campo, cede 49-43 pagando i tanti errori al tiro e la maggiore fisicità avversaria.

Nel secondo match, contro Cestistica Cherasco, i pieffini — pur accusando la stanchezza — si confermano in grande forma e conquistano un’importante vittoria di giornata per 54 a 25.

PF. Bruno F., Bruno G., Calleri, Chionetti, Dalmasso, Dutto, Gallo, Giordano, Hincu, Musso, Mula, Novarese, Onorato.

Aquilotti Big

PF 18

ACAJA FOSSANO 6



PF 16

MONDOVÌ 8

Raduno casalingo per gli Aquilotti Big in un palazzetto gremito di spettatori.

Due vittorie convincenti contro Acaja Fossano e Mondovì per i giovanissimi fariglianesi, che giocano con grande intensità, difesa aggressiva e tanti canestri in contropiede.

Ulteriore conferma per un gruppo in continua crescita e desideroso di migliorarsi.

PF: Bertone, Bruno F., Bruno G., Chionetti, El Jaber, Filippi, Lubatti, Mula, Novarese, Pretto, Revelli, Roà, Santomauro, Scarzello.

Coach: Bolgioni Tommaso

Aquilotti Small

Prima uscita nella seconda fase per gli Aquilotti Small della PF che, a Sportarea di Cuneo, affrontano in una bella mattinata di minibasket e divertimento Iogiocoaminibasket Cuneo e Olimpo Alba.

Ottima prova dei piccoli fariglianesi, che giocano con grinta, intensità e impegno, dimostrando continui miglioramenti e costante crescita.

PF: Armando, Benente, Borra, Carbone, Carretto, Malloru, Pira, Pirra, Piccioni, Viara, Vercesi.

Coach: Cagnassi Francesco

Scoiattoli Big

Inizia anche per gli Scoiattoloni di coach Cagnassi la tanto attesa seconda fase di campionato. Per l'occasione si torna al palazzetto di Farigliano dove i padroni di casa affrontano I pari età di Pallacanestro Saluzzo, Abet Bra e Amatori Savigliano. Tre belle partite, approcciate dai piccoli 2017-2018 con impegno e intensità. Prossimo impegno domenica 22/02 a Fossano.

Pulcini

Come di consueto anche quest'anno, al giro di boa di metà stagione, il palazzetto di Farigliano si riempie di "pulcini". Sabato, i bimbi nati nelle annate 2019-2020-2021 di tutti i centri minibasket PF (Farigliano, Dogliani, Carrù, Morozzo, Monforte, Bossolasco, Magliano Alpi) si sono radunati per un pomeriggio di giochi, festa e tanto divertimento. Grande soddisfazione per tutto lo Staff, conscio di portare avanti un progetto valido con una base più solida che mai.