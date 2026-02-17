VOLLEY / Sei biancoblù convocati: il Cuneo Volley fa la voce grossa al Trofeo dei Territori

Nella giornata di oggi, martedì 17 febbraio, si sta svolgendo la prima tappa del Trofeo dei Territori presso il “Palazzetto dello Sport” di via Giolitti a Savigliano. L’impianto ospita le selezioni Cuneo-Asti, Torino, vincitrice della scorsa edizione, e Ticino-Sesia-Tanaro, che si affronteranno in tre partite nel corso della giornata.
Numerose le convocazioni per il settore giovanile biancoblù, con ben sei ragazzi chiamati a difendere la maglia della selezione territoriale: Nicolò Lisa, Lorenzo Miretti, Denis Paoletti, Andrea Turkaj, Gabriele Vivalda, tutti classe 2011, e il giovane Carlo Paz y Mino Ruales, classe 2012. A unirsi a loro anche l’allenatore dell’Under 15 cuneese, Andrea Testa, in qualità di aiuto selezionatore.
In mattinata i ragazzi della Selezione Cuneo-Asti sono scesi in campo contro la Selezione Torino, che si è imposta per 3-0. Nel pomeriggio, alle ore 16, concluderanno la giornata affrontando la Selezione Ticino-Sesia-Tanaro, nell’ultima sfida in programma.
I convocati: Cannella Edoardo (Pallavolo Alba), Cuniberti Matteo (Vbc Mondovì), Dho Samuele (Villanova Volleyball), Gandino Francesco (Pallavolo Alba), Lisa Nicolò (Cuneo Volley), Marabotto Massimiliano (Villanova Volleyball), Mellino Dario (Villanova Volleyball), Miretti Lorenzo (Cuneo Volley), Paoletti Denis (Cuneo Volley), Paz y Mino Ruales Carlo (Cuneo Volley), Peirano Simone (Villanova Volleyball), Roatta Michele (Villanova Volleyball), Turkaj Andrea (Cuneo Volley), Vivalda Gabriele (Cuneo Volley).