VOLLEY D-M / VBC Mondovì rimonta lo 0-2, ma alla fine si arrende al tie break

Contro il forte Chieri quarto i cadetti del VBC MONDOVI’ rimontano da 0-2 e conquistano un punto prezioso, arrendendosi per 3-2 (21-25,20-25,29-27,25-20,11-15) al termine di una partita molto incerta e tirata. In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questo punto, si portano a quota 22, confermando la propria settima posizione.

Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Mastantuoni opposto, capitan Bernardi e Fichera in banda, Fara e Leandro al centro, Gasco libero, inserendo successivamente Borsarelli e Bertano.

Nel primo set vi è equilibrio sino al 7 pari, poi il Chieri conquista un vantaggio di alcuni punti (13-11,15-13,21-18,23-19) che mantiene sino al definitivo 25-21.

Nella seconda frazione il Chieri parte decisamente meglio e si porta prima sull’ 8-4 e poi sull’ 11-5. Dentro Borsarelli e Bertano ed i monregalesi si mettono in carreggiata, portandosi sino a -1 (11-12) e restando attaccati agli ospiti sino al 18-19, quando subiscono un nuovo strappo degli avversari, che prima si portano sul 23-19 e poi chiudono 25-20.

Nel terzo set il Chieri parte di nuovo bene e sta avanti di un paio di punti (8-6,15-13) sino al 19-17, quando i monregalesi alzano i giri del motore, riuscendo a conquistanre la parità sul 22-22. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 17 pari, quando i monregalesi piazzano lo spunto vincente, chiudendo ai vantaggi 29-27.

Anche nella quarta frazione parte decisamente meglio il Chieri, che si porta subito sul 6-1, quindi i monregalesi reagiscono e prima ottengono la parità sul 9-9 e poi allungano, portandosi prima sul 14-11, poi sul 20-16 ed infine chiudono 25-20.

Nel quinto e decisivo set vi è equilibrio sino al 9 pari, poi i monregalesi accusano lo sforzo psicofisico fatto per rimontare i 2 set di svantaggio e così il Chieri allunga, portandosi prima sul 13-10 e poi chiudendo 15-11.

Domenica i cadetti del VBC MONDOVI’ giocheranno alle ore 18 a Balangero contro il PVL Ciriè undicesimo, che all’ andata fu sconfitto per 3-1.