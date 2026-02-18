“Casalinghi disperati” a Magliano Alfieri

Nell’ambito della 6a edizione di “Se una sera d’Inverno”, rassegna letteraria e teatrale organizzata dalla Biblioteca Civica di Magliano Alfieri, domenica 22 febbraio, alle ore 17, nel salone Multifunzionale “Riez”, andrà in scena la commedia brillante “Casalinghi disperati” della compagnia Tanto di Cappello Teatro.
Il testo di Cinzia Berni e Guido Polito, con la regia di Danilo Abbienti parte da una domanda: chi l’ha detto che gli uomini senza le mogli non riescono a cavarsela?
Questa commedia frizzante e divertente suscita comunque qualche riflessione al pubblico. Che l’amore finisca ci può stare, ma da nessuna parte c’è scritto che si deve cominciare una guerra. Magari basta andare a teatro e stabilire un armistizio!
Protagonisti saranno gli attori Danilo Abbienti, Dario Martini, Alessio Simini e Francesco Barbaglia.
Appuntamento dunque per uno spettacolo senz’altro piacevole, che precede un altro spettacolo teatrale domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, intitolato “Personalità disturbate”, con il Teatro Le Kissa à.
“Se una sera d’Inverno”, è una rassegna letteraria e teatrale organizzata dalla Biblioteca Civica di Magliano Alfieri, in collaborazione con il Comune di Magliano Alfieri.