Vent’anni di Limodoro: a Robilante arriva “Bussa tre volte” di Riccardo Romagnoli

Una donna scompare nel nulla. È il 5 ottobre 2006, sono le 16.48. Beatrice Simoncini, trentatré anni, sparisce dopo aver lasciato l’auto in un’area di servizio dell’autostrada Torino-Savona. Di lei resta solo un’immagine in bianco e nero ripresa dalle telecamere: alta, lunghi capelli castani, una giacca bianca sopra un abito scuro. Poi, il vuoto.

Da questo enigma prende avvio Bussa tre volte, il romanzo che Riccardo Romagnoli presenterà venerdì 20 febbraio alle ore 21 presso la Biblioteca comunale "Matteo Silvestro", in un appuntamento a ingresso libero promosso dall’associazione Limodoro, che nel 2026 celebra vent’anni di attività.

Il romanzo non si limita a ricostruire un caso di scomparsa. Si muove nel tempo e nello spazio, attraversando l’estate del 1995 tra le spiagge dell’Adriatico, per poi compiere un salto in avanti di quattordici anni. I luoghi diventano parte integrante della narrazione: le Alpi Marittime, Firenze, Berna, l’autostrada del Nord Italia, fino al ritorno sulle montagne del Cuneese, dove la vicenda sembra chiudere il proprio cerchio.

Protagonista dell’indagine è Alfredo Miccichelli, detto “Miccia”, capitano dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Savona, che decide di riaprire il caso. Tra depistaggi, tensioni e zone d’ombra, emerge il ritratto inquieto di un amore malato, ricostruito attraverso flashback intensi e carichi di emozione.

La serata, dal titolo “A tu per tu con l’autore”, sarà arricchita dalla presenza di Gabriele Giraudo che dialogherà con l'autore e due attori Mariella Caporaso e Enrico Gallo che interpreteranno alcuni brani del romanzo, trasformando la presentazione in un’esperienza coinvolgente, dove parola scritta e voce si intrecciano.

L’iniziativa si inserisce nel programma celebrativo dei vent’anni del Limodoro di Robilante, realtà che dal 2006 promuove natura, cultura e socialità attraverso escursioni, incontri pubblici ed eventi sul territorio. Un anniversario importante, festeggiato con un appuntamento che unisce letteratura, comunità e valorizzazione dei luoghi.

Con il patrocinio del Comune di Robilante e il sostegno della Banca di Caraglio, l’evento è aperto a tutta la cittadinanza.