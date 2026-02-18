Cuneo: dall’ex caserma nascerà il "Bosco Urbano Montezemolo"

Il percorso di rigenerazione dell’ex Caserma Montezemolo a Cuneo è stato avviato con una azione simbolica ma fondamentale: il lancio di un sondaggio cittadino per la scelta condivisa di un nuovo nome.

Questo è stato il primo passo della campagna di comunicazione che accompagnerà la trasformazione di questo grande spazio urbano – oltre 32.000 metri quadrati – in un’area pubblica viva, accessibile e multifunzionale.

Il sondaggio online, realizzato da Paysage Editore nell’ambito del Piano di comunicazione, in collaborazione con Massucco Costruzioni Srl e Balaclava Srl, impegnate negli interventi di riqualificazione, per scegliere il nuovo nome dell’area dell’Ex-Caserma Montezemolo, si è concluso evidenziando un risultato netto: con il 47,8% delle preferenze ha vinto Bosco Urbano Montezemolo – BUM. A seguire Arena Montezemolo (17%), Montezemolo Officina Verde – MOVE (16,3%), Montezemolo Verde – MOVE (10,5%) e Montezemolo Agorà Verde – MAVE (8,4%).

UN NOME CHE UNISCE PASSATO E FUTURO

Il nome selezionato, Bosco Urbano Montezemolo, interpreta il senso profondo del progetto: un’area di oltre 32.000 metri quadrati che cambia radicalmente funzione e prospettiva, trasformandosi da ex caserma a grande spazio pubblico aperto a tutti. Una scelta che tiene insieme memoria e futuro, conservando il legame storico con il nome Montezemolo e proiettandolo in una visione contemporanea, sostenibile e inclusiva della città.

UNA NUOVA IDENTITÀ VISIVA DEL PARCO: IL LOGO E IL SITO WEB DEDICATO

Alla nuova identità si affianca anche la creazione di un logo dedicato, che riprende nelle linee il disegno complessivo del progetto, la sinuosità degli elementi del parco e dei percorsi ciclopedonali, stilizzando al tempo stesso il disegno di foglie e alberi. I colori scelti richiamano gli elementi fondanti dello spazio: l’arancione del sole e della vitalità degli spazi aperti, e il verde declinato nelle diverse gradazioni per riaffermare la biodiversità espressa dagli alberi. Una palette di colori che sintetizza visivamente i valori ambientali e sociali del Bosco Urbano Montezemolo.

L’intervento viene raccontato attraverso il nuovo sito web dedicato ( qui ), uno spazio che affianca come un gemello digitale l’evoluzione del progetto architettonico firmato da Politecnica Building for Humans e del progetto paesaggistico firmato da Paisà Landscape Architecture. Pensato per documentare il percorso di rigenerazione e raccontare l’evoluzione di BUM nel tempo, il sito presenta il progetto nel suo complesso e verrà progressivamente aggiornato con notizie, approfondimenti e informazioni sull’avanzamento dei lavori.

L’Amministrazione ha espresso entusiasmo per il progetto che trasformerà una porzione della vecchia caserma in un parco cittadino aperto a tutti. Anche se per ora lo spazio può essere apprezzato solo in forma virtuale, il futuro spazio BUM promette di diventare un luogo vivo, ricco di verde, percorsi e opportunità per la comunità. È un intervento complesso che richiede ancora un po’ di pazienza prima di essere accessibile, ma restituirà alla città uno spazio verde inedito, capace di unire storia, natura e momenti di socialità per cittadini di tutte le generazioni.