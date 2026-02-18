 / Attualità

Attualità | 18 febbraio 2026, 09:48

Il Comune di Bra intitola una sala al suo ex funzionario Paolo Merlino

Storico funzionario prematuramente scomparso nel 2024 a 63 anni, a pochi mesi dal raggiungimento della pensione

Si è tenuta ieri, martedì 17 febbraio, la cerimonia con cui l’Amministrazione comunale ha intitolato la sala riunioni della ripartizione finanziaria alla figura di Paolo Merlino, storico funzionario prematuramente scomparso nel 2024 a 63 anni, a pochi mesi dal raggiungimento della pensione.

Si è trattato di una cerimonia molto partecipata a cui hanno preso parte, oltre ai famigliari, amici e colleghi, anche tanti ex amministratori e dirigenti che nel tempo hanno avuto occasione di lavorare al fianco di Merlino nella sua lunghissima esperienza in Comune. Nel ricordo di tutti la grande capacità e professionalità del funzionario, unite a profondi valori morali. 

