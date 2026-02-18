Ceva: le "Penne Nere" festeggiano il successo della commemorazione di Nowo Postojalowka

Lo spirito alpino è fatto di memoria, impegno, ma anche di sana convivialità. Con questo spirito, la sezione Ana di Ceva si è ritrovata venerdì 13 febbraio, nella sede del Tirasegno, per una cena sociale dedicata a chi, dietro le quinte, ha reso possibile il successo delle recenti celebrazioni del gennaio scorso. L'evento è stato infatti organizzato per ringraziare chi ha collaborato alla riuscita dell'83° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka, curato dalla sezione Ana cebana, che ha visto Ceva protagonista di momenti di profonda commozione e orgoglio.



Nel corso della serata il direttivo sezionale guidato dal presidente Fabrizio Carena ha voluto donare ad iscritti e volontari un attestato, in segno di riconoscenza.



“Ringrazio il direttivo, i capigruppo e tutti coloro che hanno collaborato per l’aiuto dato alla sezione per la riuscita di Nowo Postojalowka – ha dichiarato il presidente Fabrizio Carena–. Ceva ha dimostrato ancora una volta di essere all’altezza di appuntamenti così importanti. Grazie per il grande lavoro e l’impegno costante che dimostrate. E grazie all’alpino Aurelio Passone che anche questa volta ha preparato un’ottima cena”.