Valdieri: al via la 3ª edizione di "Marzo in Rosa"

È con profondo orgoglio e grande entusiasmo che l’Amministrazione Comunale di Valdieri annuncia il ritorno di "MARZO IN ROSA".

Giunti a questa terza edizione, l’iniziativa si conferma un appuntamento fisso e atteso, nato dalla volontà di rispondere concretamente alle richieste dei cittadini.



La parola al vicesindaco Sharon Giraudo

"Vedere crescere questo progetto anno dopo anno è una soddisfazione immensa," dichiara il Vicesindaco Sharon Giraudo. "Siamo partiti con l'idea di creare uno spazio dedicato interamente all'universo femminile e oggi 'Marzo in Rosa' è una realtà consolidata. La grande partecipazione delle scorse edizioni ci ha spinto a riproporre tematiche fondamentali come la sicurezza e la salute, perché crediamo che l'informazione e la prevenzione siano i pilastri di una comunità forte e consapevole. Quest'anno abbiamo voluto alzare ulteriormente l'asticella, coinvolgendo eccellenze del territorio per offrire servizi e competenze di altissimo livello."



Un programma ricco e multidisciplinare

Il calendario di Valdieri per il 2026 offre appuntamenti di rilievo che spaziano dalla salute al benessere fisico.

Prevenzione al primo posto: venerdì 13 marzo alle 21, presso il Salone Albero Bianco (Piazza Regina Elena 30), ospiteremo l'iniziativa "La Regione si colora di rosa 2026". La serata, dedicata alla prevenzione del tumore al seno, vedrà la partecipazione della Dott.ssa Ivana Sarotto, Presidente ANDOS Alba. Durante l'incontro verranno raccolte le prenotazioni per gli screening di mammella, colon e cervice nell'ambito del programma "Prevenzione Serena".



Sicurezza e Autoconsapevolezza: tornano le tre serate dedicate al Corso di difesa personale e Autodifesa femminile (3, 10 e 17 marzo) alle 21 presso la Palestra Comunale. I maestri della Scuola Dojo Nishizawa di Trinità guideranno le partecipanti nell'analisi delle situazioni di pericolo e nell'apprendimento di tecniche semplici ed efficaci.



Equilibrio e Benessere: sabato 14 marzo, dalle 17:30 alle 18:30, la Palestra Comunale ospiterà "Movimento & Benessere" con Marco Grillo. Un viaggio tra respiro consapevole e yoga pensato per sciogliere le tensioni quotidiane e regalare alla mente un momento di quiete.



Informazioni e Iscrizioni

Per il corso di difesa personale e per l'incontro di yoga è richiesta l'iscrizione inviando un messaggio WhatsApp al numero 3762044987. Per il corso di difesa è inoltre richiesto il tesseramento ACSI che potrà essere svolto durante le serate.



Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questi momenti di crescita e condivisione. Valdieri è pronta a tingersi di nuovo di rosa