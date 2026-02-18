 / Sanità

Sanità | 18 febbraio 2026, 16:54

A Saluzzo un incontro sull’ospedale unico di pianura: idee e progetti

Al Monastero della Stella, giovedì 26 febbraio. Appuntamento promosso dai club Lions dell'area. Interverranno i vertici della Fondazione Ospedale Savigliano-Saluzzo-Fossano e dell’Asl Cn1

Il Lions Saluzzo-Savigliano e il Lions Scarnafigi -Piana del Varaita promuovono un momento di confronto dedicato al tema del nuovo Ospedale unico di pianura Savigliano-Saluzzo-Fossano.

L'incontro in calendario giovedì 26 febbraio alle 18 al Monastero della Stella ( piazzetta Trinità 4 a Saluzzo) è aperto alla comunità ed ha la finalità di informare sullo stato di avanzamento dei lavori, approfondire idee, prospettive e progetti concreti per "una sanità più vicina ai cittadini".

Interverranno  Valeria Vanzetti Presidente della Fondazione Ospedale Savigliano-Saluzzo-Fossano, Baldassarre Doronzo Presidente del Comitato Scientifico, Giuseppe Guerra direttore Generale ASL CN1. 

Modera l’incontro il giornalista Osvaldo Bellino.

Ingresso libero fino ad esaurimento. Gradita la prenotazione: eventi@fondazioneospedalessf.it

Per informazioni: 340.1847985 • 333.3634380 • 338.9555233. 
 

 

