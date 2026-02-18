Papillomavirus, l'Asl Cn1 in campo con una serata informativa a Bernezzo e un open day vaccinale il 4 marzo

In occasione del 4 marzo, Giornata Internazionale di sensibilizzazione contro il Papilloma Virus, sono in programma alcune iniziative sul territorio dell'Asl Cn1.

Il primo evento sarà una serata di sensibilizzazione dedicata a famiglie e studenti in età eleggibile, in programma il 25 febbraio alle ore 21 presso il salone comunale di Bernezzo. L'iniziativa è organizzata dall'Asl Cn1 in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, la LILT, l'Istituto Comprensivo Galimberti e il Comune di Bernezzo. L'incontro sarà l'occasione per promuovere la vaccinazione HPV e l'adesione allo screening come scelte consapevoli a tutela della salute. È inoltre disponibile un opuscolo informativo dedicato ai genitori delle ragazze e dei ragazzi in età eleggibile, tradotto in più lingue e scaricabile alla pagina www.aslcn1.it/bambini-prevenzione .

Mercoledì 4 marzo il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica promuove un open day per la vaccinazione HPV. L'iniziativa è rivolta a tutti i nati prima del 2014 che non abbiano completato la vaccinazione in precedenza.

La vaccinazione sarà gratuita per le femmine nate tra il 1993 e il 2014, i maschi nati tra il 2006 e il 2014, le donne con documentate lesioni cervicali di grado CIN2 o superiore e i soggetti a rischio su indicazione del medico curante o specialista. A tutti coloro che non rientrano nelle precedenti categorie, la vaccinazione sarà erogata in regime di co-pagamento digitale presso i punti cassa dell'Asl Cn1.

Gli open day si terranno presso le sedi del SISP di Cuneo in corso Francia 10, secondo piano, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; Saluzzo in via del Follone 4, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; Mondovì presso l'Ospedale, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; Savigliano in via Torino 143, dalle 9 alle 12; Fossano in via Lancimano 9, dalle 14 alle 16.