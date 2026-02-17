“Sei come ti vedi?” – A Fossano un incontro dedicato alla corretta percezione di sé e alla dismorfofobia

Giovedì 26 febbraio, alle ore 20.45, presso la Sala Barbero del Castello degli Acaja di Fossano, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Sei come ti vedi? La corretta percezione di sé”, promosso dall’associazione L’Albero dell’Amicizia con il supporto della Clinica BIOMED di Fossano.

La serata sarà dedicata al tema della dismorfofobia, una condizione di disagio psicologico che porta la persona a focalizzarsi in modo ossessivo su presunti difetti fisici, spesso lievi o inesistenti, generando sofferenza, ansia e alterazioni dell’umore.

L’eccessiva preoccupazione per il proprio aspetto può tradursi in controllo compulsivo allo specchio, restrizioni o eccessi alimentari, utilizzo improprio di integratori, attività fisica esasperata oppure nella richiesta di interventi di chirurgia estetica non sempre appropriati, perché motivati da una percezione distorta di sé.

L’incontro vedrà la partecipazione di professionisti di alto profilo in ambito sanitario.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Fossano, Dario Tallone, interverrà Luigi Genesio Icardi, presidente della Commissione Sanità della Regione Piemonte, che introdurrà il tema sotto il profilo socio-sanitario.

La dottoressa Margherita Croce, Dirigente Medico Psichiatra del Centro Disturbi Alimentari del Dipartimento di Salute Mentale ASLCN1, approfondirà i comportamenti sentinella e i fattori scatenanti legati al rifiuto del proprio corpo.

Il dottor Alberto Rivarossa, Direttore della S.C. di Chirurgia Plastica dell’ASO S. Croce e Carle di Cuneo, affronterà il tema dell’appropriatezza e dei rischi in chirurgia e medicina estetica, mentre la dottoressa Erika Paradiso, Psichiatra e Dirigente medico presso l’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano ASLCN1, illustrerà la valutazione del paziente dismorfofobico in relazione all’eventuale intervento chirurgico.

La serata si completerà con l’intervento del dottor Fabrizio Solferino, docente nazionale della Federazione Pallavolo e operatore del benessere, che proporrà una riflessione sullo sport tra ricerca del benessere e uso compulsivo del corpo. L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione promosso da L’Albero dell’Amicizia sui temi del benessere psicofisico e della prevenzione, con particolare attenzione ai giovani, alle famiglie e agli educatori.

L’evento è gratuito, con prenotazione consigliata tramite la piattaforma Eventbrite al link: https://www.eventbrite.it/e/sei-come-ti-vedi-la-corretta-percezione-di-se-tickets-19832526811 57

La serata si concluderà con uno spazio dedicato alle domande del pubblico.