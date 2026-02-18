Papillomavirus, il 4 marzo open day vaccinale all'ospedale di Verduno

Il 4 marzo si celebra la Giornata Internazionale di Lotta al Papillomavirus (HPV), per ridurne l'impatto attraverso lo screening e la vaccinazione.

L’infezione da Papillomavirus è causata da una famiglia di virus molto diffusi, che possono causare varie forme di tumore che colpiscono principalmente l’apparato riproduttivo femminile e maschile. Il virus si trasmette principalmente attraverso il contatto stretto durante i rapporti sessuali, anche non completi, con una persona portatrice.

In Italia si stima che ogni anno vi siano oltre 2.500 casi di neoplasia del collo dell'utero, che risulta così il quinto tumore per frequenza in donne sotto ai 50 anni. L'infezione da HPV può condurre anche allo sviluppo di altri tumori, non solo dell'apparato genitale femminile e maschile ma anche del distretto testa-collo (orofaringe), con oltre 500 casi all'anno nel nostro Paese. Il virus HPV causa, inoltre, lesioni benigne ma di notevole impatto sulla qualità della vita, come i condilomi genitali.

Oggi disponiamo di un vaccino sicuro ed efficace e pertanto, per prevenire l'infezione, oltre a tenere comportamenti sessuali corretti, è di fondamentale importanza aderire alla vaccinazione.

La Regione Piemonte raccomanda e offre il vaccino anti HPV:

1. attivamente e gratuitamente alle ragazze e ai ragazzi nel corso dell'undicesimo anno di vita. L’offerta della vaccinazione è iniziata con le ragazze nate a partire dal 1993 e i ragazzi nati a partire dal 2006. La somministrazione è gratuita anche per tutti coloro che non hanno aderito alla vaccinazione al momento dell’invito da parte dell’ASL.

2. gratuitamente alle donne di tutte le età, con indicazione al trattamento chirurgico per lesioni pre-tumorali (CIN2 o di grado maggiore), perché migliora gli esiti di follow-up e riduce il rischio di recidive e di esiti avversi degli interventi chirurgici ripetuti. La somministrazione del vaccino è consigliata, indipendentemente dall’età della donna trattata, a ridosso del trattamento: può essere somministrata prima o entro i successivi tre anni dall'intervento chirurgico.

3. gratuitamente anche ad altre categorie a rischio, come da nota regionale 7901 del 09/04/2019.

In occasione della Giornata Internazionale contro il Papillomavirus, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell’ASL CN2 promuove la Campagna di Vaccinazione contro l’HPV con un open day, mercoledì 4 marzo (orario 9-12 e 13.30-15.30) ad accesso libero e gratuito all'Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno (3° piano - Ambulatorio 3).

L’accesso sarà consentito unicamente alle categorie sopraindicate, residenti in ASLCN2, che non hanno mai fatto la vaccinazione. Le donne di cui al punto 2 devono presentare apposita richiesta del ginecologo, mentre i soggetti di cui al punto 3 dovranno presentare la richiesta dei curanti/specialisti con l’indicazione "vaccinazione gratuita" seguita dal numero di protocollo della nota regionale 00007901 del 09/04/2019.