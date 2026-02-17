L’anziano fragile e le difficoltà del care giver, come affrontare i problemi della quotidianità senza arrendersi

La vecchiaia non è una malattia, ma un processo fisiologico: il corpo cambia, diventa più vulnerabile, e queste trasformazioni possono tradursi in fragilità fisica, emotiva e sociale. È una fase della vita che tutti, direttamente o indirettamente, siamo chiamati ad attraversare. Ma come viverla nel modo più sereno possibile, senza arrendersi di fronte alle inevitabili avversità? E quali difficoltà affronta ogni giorno chi si prende cura di un anziano fragile?

A queste domande cercherà di rispondere l’incontro ad ingresso libero promosso da AVO Mondovì Associazione Volontari Ospedalieri con la partecipazione del Prof. Nicola Duberti, della Dott.ssa Ines Meineri e del Dott. Alessandro Domenico Quercia che si terrà giovedì 19 febbraio alle ore 17:30 a Mondovì nella Sala Scimè Corso Statuto 11/D.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza, pensato per offrire strumenti concreti, spunti di riflessione e uno spazio di condivisione autentica.

Il ruolo del care giver, spesso svolto da familiari senza una preparazione specifica, è centrale ma anche carico di responsabilità: gestione delle terapie, accompagnamento nelle attività quotidiane, vigilanza costante, ma soprattutto sostegno emotivo. Un compito prezioso, che può però diventare faticoso e solitario. L’incontro affronterà proprio questi aspetti: come riconoscere i segnali di fragilità, come organizzare l’assistenza, come proteggere la propria salute psicofisica mentre si aiuta chi si ama.

Ci sarà anche una dimensione narrativa ed emotiva: alcuni passaggi saranno infatti accompagnati dalla lettura di poesie.