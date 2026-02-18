Successo per il “Torneo Open di Febbraio” del Circolo Scacchistico fossanese

Nel fine settimana del 14 e 15 febbraio, l’A.S.D. Circolo Scacchistico “Torri d’Acaja” di Fossano ha organizzato l’edizione 2026 del tradizionale “Torneo Open di Febbraio”. La manifestazione si è svolta nei locali del Circolo Autonomi, sede abituale delle attività del club fossanese.

Il torneo, articolato su cinque turni di gioco in due giorni, è iniziato sabato 14 con tre incontri (mattina, primo pomeriggio e tardo pomeriggio) per poi concludersi domenica con gli ultimi due turni, uno al mattino e uno al pomeriggio. La formula prevedeva partite a tempo lungo: 60 minuti per giocatore con un incremento di 30 secondi per mossa.

Ai nastri di partenza si sono presentati 45 partecipanti provenienti da tutta la provincia e da diverse località del Piemonte, tra cui ben 20 giovani under 18. A dirigere il torneo è stato l’arbitro Mirko Guerra di Centallo.

A imporsi è stato il torinese Maurizio D’Agostino, che ha totalizzato 4,5 punti su 5. Stesso punteggio per un altro torinese, Mauro Di Chiara, classificatosi secondo per spareggio tecnico. Primo fra i giocatori della provincia di Cuneo è risultato il saviglianese Claudio Ariaudo con 4 punti, seguito dal giovane braidese Simone Marletta, anch’egli a quota 4.

Ottimo anche il piazzamento di Ludovico Florio di Nichelino, e numerosi i rappresentanti dei circoli cuneesi nelle prime posizioni: Simone Zerbin (Bra), Marco Campaci (Fossano), Alois Martinas (Cuneo), Ivo Storai e Ivano Mondino (Mondovì).

Le premiazioni sono state curate dal presidente del Circolo fossanese, Ivano Chiaramello, insieme al vice presidente Dario Flego. Il Circolo “Torri d’Acaja” ha espresso un sentito ringraziamento al Circolo Autonomi per la disponibilità dei locali, all’Agenzia Assicurazioni Generali di Gianfranco Dogliani per la preziosa sponsorizzazione e a tutti i club della provincia per la collaborazione e la partecipazione.