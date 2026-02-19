Peste Suina Africana, la provincia di Cuneo modello per la Regione nella gestione dell'emergenza

La Provincia di Cuneo esprime apprezzamento per il richiamo, da parte dell’Assessorato regionale con delega all’Agricoltura, al significativo impegno profuso dall’Ente nel contrasto alla Peste Suina Africana (PSA) e per il rafforzamento delle risorse destinate alla biosicurezza a sostegno del comparto suinicolo. Il presidente della Provincia e il consigliere delegato al controllo e contenimento della PSA sottolineano come il lavoro svolto in questi anni sul territorio abbia rappresentato un punto di riferimento nel modello regionale di gestione dell’emergenza.

Elemento centrale di questo percorso è stata la Cabina di regia provinciale sulla Peste Suina Africana, rivelatasi lo strumento operativo più efficace nel coordinamento delle attività di monitoraggio, prevenzione e contenimento. I lavori della Cabina, che riuniscono periodicamente tutte le istituzioni, tecnici e rappresentanti della filiera interessata, hanno consentito un’interazione proficua tra Provincia, Regione, Asl, mondo venatorio, rappresentanti degli allevatori e forze coinvolte nelle operazioni, consentendo decisioni condivise e interventi tempestivi.

Questo approccio di governance integrata, riconosciuto come esempio positivo, è stato preso come riferimento anche da altre Province della pianura padana che stanno avviando strumenti analoghi per affrontare l’emergenza sanitaria.

Il presidente e il consigliere delegato ribadiscono l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di rafforzare gli strumenti di collaborazione istituzionale, perché solo attraverso un’azione coordinata e integrata – in grado di coniugare prevenzione, biosicurezza, contenimento della fauna selvatica e sostegno agli allevamenti – sarà possibile tutelare efficacemente il patrimonio agroalimentare e la salute degli ecosistemi territoriali.