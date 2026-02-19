Agrion riconferma Giacomo Ballari presidente

Si è svolta l’Assemblea della Fondazione Agrion che ha visto la riconferma di Giacomo Ballari alla Presidenza. Coldiretti Cuneo esprime le congratulazioni al Presidente e al Consiglio direttivo, rinnovando l’augurio di buon lavoro per il nuovo mandato.

“Agrion rappresenta un presidio importante per il sistema agricolo provinciale – dichiarano il Presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada e il Direttore Francesco Goffredo –. In una fase storica segnata da cambiamenti climatici sempre più evidenti, dall’insorgere di nuove fitopatie, da mercati complessi e fortemente influenzati da dinamiche internazionali e geopolitiche, la ricerca non è un lusso ma una necessità imprescindibile per consentire alle imprese agricole di essere competitive e per garantire un futuro solido al settore”.

“Ringraziamo il Presidente Ballari – proseguono Nada e Goffredo – per l’equilibrio e la dedizione con cui ha guidato la Fondazione. In un contesto in continua evoluzione, è fondamentale che la Fondazione mantenga la ricerca come asse centrale e prioritario della propria azione, quale elemento distintivo e irrinunciabile della sua missione. Investire nella ricerca, infatti, significa investire sul futuro dell’agricoltura del territorio”.

Coldiretti Cuneo esprime inoltre un ringraziamento all’intero Consiglio direttivo uscente – oggi riconfermato – per il lavoro svolto in questi anni e buon lavoro per i prossimi.