Vandali in azione a Dronero: nove autovetture con le gomme tagliate in piazza San Rocco

Una bruttissima sorpresa questa mattina, mercoledì 19 febbraio, per gli abitanti del Borgo Sottano di Dronero, che si sono trovati con le gomme delle loro auto a terra, squarciate.

L’atto vandalico è avvenuto in piena notte, in piazza San Rocco, e ad essere prese di mira sono state in tutto nove autovetture.

La conferma di quanto accaduto ci giunge dal Comando Operativo della stazione dei Carabinieri di Cuneo, grazie alle operazioni che ancora in queste ore stanno portando avanti i colleghi di Dronero, intervenuti sul posto.



Il malcontento è palpabile e comprensibile tra chi ha subito l'atto vandalico. “Da più anni chiediamo al comune l'installazione di telecamere di controllo per una maggiore sicurezza - dicono gli abitanti - proposta che finora non è mai stata presa in considerazione. Fino a che punto si deve arrivare per ottenere questo?"

LA REPLICA DELL'AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione Comunale esprime profonda preoccupazione per l’atto vandalico verificatosi la scorsa notte, che ha coinvolto 14 veicoli parcheggiati ( anoi, stando alle fonti investigative, ne risultano nove)

I danni, causati dal taglio delle gomme, rappresentano un grave episodio che colpisce la comunità e i cittadini onesti che, quotidianamente, si impegnano nel lavoro e nel rispetto delle regole.

Fin dal suo insediamento, l’Amministrazione ha dedicato grande attenzione alla sicurezza del territorio.

Sono stati attivati importanti interventi, tra cui la creazione della sala di controllo e l’installazione di circa 20 telecamere di sorveglianza interventi che mai erano stati fatti sul territorio comunale.

A breve, ulteriori dispositivi verranno installati per garantire un monitoraggio costante e una maggiore sicurezza per tutti i cittadini.

L’Amministrazione Comunale, però, sottolinea anche, la crescente preoccupazione per i tagli previsti dal governo centrale, che rischiano di compromettere servizi essenziali e di rallentare l’avanzamento di progetti cruciali per la sicurezza e lo sviluppo infrastrutturale del nostro Comune.

L’Amministrazione resta, in ogni caso, impegnata a garantire il benessere e la sicurezza della comunità e continuerà a lavorare per un ambiente sempre più protetto per tutti i suoi cittadini. L’Amministrazione esprime il proprio rammarico per quanto accaduto e la piena vicinanza ai cittadini che hanno subito danni.