Straordinario successo per la prima edizione del Torneo “House of Volley NextGen”

Si è conclusa con grande entusiasmo la prima edizione del torneo House of Volley NextGen, organizzato da Granda Volley Academy e Cuneo Granda Volley.

L’evento, torneo ufficiale FIPAV, ha rappresentato un appuntamento di alto livello per il movimento giovanile femminile, svolgendosi nel pieno rispetto dei regolamenti federali e con la supervisione della FIPAV Cuneo-Asti, che ha garantito professionalità e qualità nella gestione degli arbitraggi.

Un esordio che ha fatto registrare numeri di assoluto rilievo: 540 atlete partecipanti, 36 squadre, 19 società coinvolte e ben 5 categorie giovanili femminili protagoniste: Under 12, Under 13, Under 14, Under 16, Under 18.

Le 19 società partecipanti sono arrivate dalla provincia di Cuneo, da diverse aree del Piemonte, dalla Liguria e anche da fuori Italia, con la presenza di una formazione proveniente da Barcellona, elemento che ha dato al torneo un respiro internazionale già alla sua prima edizione.

Le gare si sono disputate sui 9 campi allestiti per un totale di 92 partite, tutte caratterizzate da intensità, correttezza e grande determinazione.

Le finalissime delle cinque categorie sono andate in scena nella prestigiosa cornice del Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta, regalando un momento di grande emozione alle atlete protagoniste e ai tanti genitori presenti sugli spalti.

Il titolo di campionesse è stato conquistato da:

Under 12: Volley Cherasco

Under 13: PVB Vallebelbo

Under 14: Volley Cherasco

Under 16: Club Voleibol Barcelona Barça

Under 18: BTM In Volley Dall’Osto

Oltre ai premi di squadra, sono stati assegnati premi individuali in tutte le categorie (MVP, migliore difesa e miglior palleggio).

Under 12: MVP Maddalena Fea (Fossano Libellula), miglior palleggio Anna Bogetti (Volley Cherasco), miglior difesa Isabella Bosco (Volley Cherasco)

Under 13: MVP Gaia Bologna (PVB Vallebelbo), miglior palleggio Ludovica Gregorio (Lab Travel Cuneo), miglior difesa Anna Carla Giraudo ((Lab Travel Cuneo)

Under 14: MVP Noemi Lanzoni (Volley Cherasco), miglior palleggio Asia Vacchetta (Volley Cherasco), miglior libero Giulia Di Napoli (Reverdito Alemanno Cuneo)

Under 16: MVP Olivia Giscombe Keefe (Club Voleibol Barcelona Barça), migliore palleggio Berta Andreu (Club Voleibol Barcelona Barça), miglior libero Arianna Parigi (Monviso Volley)

Under 18: MVP Gaia Rubini (BTM In Volley Dall’Osto), miglior palleggio Cristina Grigore (BTM In Volley Dall’Osto), Camilla Cerrato (BTM In Volley Dall’Osto)

Tutte le atlete hanno ricevuto una medaglia ricordo, perché vincere è l’obiettivo di chi pratica sport agonistico, ma l’organizzazione ha voluto valorizzare soprattutto la passione e l’impegno dimostrati nei due giorni di gara. Dare il massimo è il vero traguardo, e nelle 92 partite disputate le ragazze lo hanno dimostrato pienamente.

Anche tutte le 36 squadre partecipanti hanno ricevuto materiale sportivo utile per l’attività quotidiana in palestra, con l’obiettivo di offrire un contributo concreto alla crescita dei settori giovanili.

Determinante è stata la collaborazione con numerose società sportive del territorio che hanno garantito la copertura dei campi di gara: Volley Chiusa Pesio, Volley Centallo, Libertas Borgo San Dalmazzo, Libertas Morozzo, Auxilium Cuneo e Pallavolo Cuneo.

Presenza significativa anche quella di Amico Sport, protagonista durante le finali in qualità di partner dell’evento: oltre ad aver preso parte all’estrazione dei biglietti della lotteria “Schiaccia e Vinci”, ha garantito il servizio a bordo campo durante le finalissime, contribuendo in modo concreto alla qualità organizzativa e alla riuscita del momento conclusivo della manifestazione.

L’evento ha avuto anche un grande rilievo promozionale per il turismo, coinvolgendo numerose strutture ricettive e contribuendo a far conoscere Cuneo e il territorio a famiglie provenienti da diverse regioni e dall’estero.

Un sentito ringraziamento va alle Amministrazioni Comunali di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Centallo, Chiusa di Pesio, Morozzo e Peveragno, agli oltre 40 volontari, agli sponsor, al Liceo Sportivo De Amicis Cuneo e all’Istituto Alberghiero di Mondovì per la preziosa collaborazione.

“Siamo convinti che questo evento possa diventare negli anni la ciliegina sulla torta di un settore giovanile numeroso e in costante crescita, rappresentando un appuntamento fisso capace di valorizzare il lavoro quotidiano svolto durante tutta la stagione sportiva.” - commentano gli organizzatori - “La prima edizione di House of Volley NextGen si chiude con un bilancio estremamente positivo, ponendo solide basi per un futuro di crescita e nuove sfide. Appuntamento alla prossima edizione, con la stessa energia e la stessa passione che hanno reso questo debutto un grande successo!"