“Coj dë ‘d sà, coj dë ‘d là”: successo per gli Attori per Caso a Roata Rossi e Cuneo

Domenica 8 Febbraio è andata in scena l’ultima replica di COJ DË ‘D SÀ, COJ DË ‘D LÀ, il nuovo spettacolo portato in scena dagli ATTORI PER CASO di Roata Rossi. Tanti complimenti ma anche commenti: ”Curioso…Diverso…Nuovo!” .

A differenza delle opere teatrali piemontesi che si basano molto su battute ad effetto , a volte con forti allusioni alla sfera intima, qui la comicità nasce dalla stranezza della situazione. Lo spirito di Olimpia, la prima moglie di Ermes, vuole tornare sulla Terra per cercare di rendere difficoltoso il secondo matrimonio del suo vedovo. Accompagnata dall’anima di Sereno e guidati addirittura da Dante Alighieri, ne combineranno di tutti i colori:una trama del genere reggerebbe in qualsiasi lingua.

Ma c’è anche dell’altro: forse lo spettatore si immedesima nei personaggi dello spettacolo e comincia a pensare alle persone che troppo presto se ne sono andate. Così torna a casa con la sensazione che gli spiriti dei suoi cari sono lì e si prendono cura di lui.

Ma attenzione se i quadri cominciano a cadere…

L’altra cosa bella è che potete ancora vedere (o rivedere) COJ DË ‘D SÀ, COJ DË ‘D LÀ: oltre alla replica da tempo programmata Sabato 28 Febbraio presso il Cinema Teatro Don Bosco di Cuneo (prevendita in orario di biglietteria) è stata aggiunta la replica di Venerdì 20 Febbraio ore 21.00 presso il Teatro Parrocchiale di Roata Rossi( prevendita presso la Panetteria Meinero o chiamando il 3409001575).