Mondiali giovanili di fondo e biathlon: sei atleti cuneesi a caccia di gloria in Norvegia e Germania

Dal 28 febbraio all'8 marzo si terranno ad Arber, in Germania, i campionati mondiali Junior e Giovani di biathlon mentre dal 2 all'8 marzo, a Lillehammer (Norvegia) i campionati mondiali di sci di fondo U20 e U23.
In entrambe le competizioni ci saranno dei rappresentanti cuneesi, inseriti nell'elenco degli azzurri convocati.
Per quanto riguarda il biathlon faranno parte della spedizione italiana Nicola Giordano (squadra juniores maschile), Carlotta Gautero (squadra juniores femminile), Luna Forneris, Matilde Giordano e Magalì Miraglio Mellano (queste ultime tre nella squadra giovani femminile).
Il classe 2004 delle Fiamme Gialle Davide Ghio difenderà invece i colori azzurri con la squadra U23 maschile del fondo. In gruppo anche Maria Gismondi, atleta romana che da alcuni mesi vive e si allena a Valdieri.