Alba senza corrente il 12 marzo: lavori sulla rete elettrica a Scaparoni e Magliani

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba un'interruzione dell'energia elettrica programmata per giovedì 12 marzo, dalle ore 8 alle ore 15:30, al fine di eseguire lavori sugli impianti.
L'interruzione interesserà la Località Scaparoni, precisamente i numeri civici da 45 a 49, 55, da 59 a 65, 45b, 45bis, 42, da 46 a 50, da 54 a 66, da 98 a 102, 46bis, 48bis, oltre alle aree senza numero civico e all'illuminazione pubblica della zona. Sarà interessata anche la Strada dei Magliani al civico 103.
Durante lo svolgimento dei lavori, l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere riattivata momentaneamente, per questo motivo Enel raccomanda di evitare comportamenti imprudenti e di non utilizzare gli ascensori durante il periodo interessato dall'interruzione.
I cittadini che desiderano ricevere informazioni dettagliate sui lavori programmati o sulle interruzioni del servizio possono consultare il sito e-distribuzione.it, inviare un SMS al numero 320.2041500 indicando il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare e consultare l'applicazione gratuita e-distribuzione disponibile per smartphone. Per segnalare un guasto è possibile contattare il Numero Verde 803.500.