Il cadavere di un giovane rinvenuto nelle campagne di Bra: il corpo presenta una ferita da arma da fuoco alla nuca

Indagini in corso a Bra dove la segnalazione di un passante ha portato al rinvenimento di un cadavere in strada della Chivola, nella zona di orti compresa tra la città e la frazione di Pollenzo.
Il ritrovamento risale a questa mattina.
Il corpo è stato identificato: si tratterebbe di un uomo di circa 25 anni, di nazionalità albanese.
La salma è stata composta nelle camere mortuarie dell’ospedale di Verduno.
Il corpo presenta una ferita da arma da fuoco alla nuca, circostanza che farebbe pensare all’ipotesi di una esecuzione.
Sul fatto indagano i Carabinieri della locale Compagnia col coordinamento della Procura della Repubblica di Asti.