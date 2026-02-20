Rifreddo, furto in chiesa: due arresti da parte dei Carabinieri di Revello

Il sindaco di Rifreddo, Elia Giordanino, comunica che due uomini sono stati identificati e arrestati dai Carabinieri della Stazione di Revello, coordinati dal luogotenente Patrizio Sau, in collaborazione con la Compagnia di Saluzzo, quali responsabili del furto avvenuto nella notte di giovedì 19 febbraio presso la chiesa di Maria Regina di Rifreddo.

La mattina successiva il fatto, alcune volontarie, entrate in chiesa e in sagrestia per iniziare le pulizie, hanno scoperto la porta principale aperta e i vetri di una finestra rotti, presumibilmente il punto di accesso utilizzato dai malviventi durante la notte.

L’interno dell’edificio si presentava in grande disordine, con tracce di sangue sul pavimento e la sagrestia messa a soqquadro, con mobili svuotati alla ricerca di oggetti di valore e denaro. Sono risultati mancanti alcuni calici e patene placcati in oro. I responsabili hanno inoltre danneggiato numerose ampolle e sparso a terra fogli, ostie e altri oggetti liturgici.

[La chiesa di Maria Regina di Rifreddo]

È stato immediatamente avvisato il parroco, don Angelo Vincenti, e il sindaco Elia Giordanino, che hanno provveduto a contattare la Stazione dei Carabinieri di Revello per sporgere denuncia.

Il luogotenente Sau e i militari intervenuti, grazie alle tracce rinvenute all’interno della chiesa e agli accertamenti effettuati, sono riusciti in breve tempo a individuare i presunti responsabili, rimasti feriti durante il furto. Gli elementi raccolti hanno confermato i sospetti, portando all’arresto dei due uomini. La refurtiva è stata recuperata e restituita al parroco.

I malviventi erano già stati segnalati nella stessa notte da alcuni residenti, che avevano notato comportamenti sospetti nel centro del paese.

"Un riconoscimento particolare – commenta il sindaco Elia Giordanino – va al luogotenente Patrizio Sau, alla Stazione dei Carabinieri di Revello e alla Compagnia di Saluzzo da parte mia, del parroco don Angelo Vincenti e dell’intera comunità rifreddese. La collaborazione tra amministratori pubblici, cittadini e forze dell’ordine è costante ed è fondamentale per rendere una comunità più sicura e coesa. Questo furto nella nostra parrocchia è un fatto inqualificabile, ma siamo soddisfatti che i responsabili siano stati individuati e che la refurtiva sia tornata al suo posto, nonostante i disagi causati. Invito tutti i cittadini a segnalare sempre eventuali comportamenti sospetti alle forze dell’ordine: nessuna segnalazione è superflua quando si tratta della sicurezza della comunità»