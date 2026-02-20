Borgo San Dalmazzo, anziana ritrovata morta a Beguda: seconda tragedia in poche ore dopo Dogliani

Si è conclusa con un tragico epilogo la scomparsa di un’anziana di circa 75 anni a Borgo San Dalmazzo, in frazione Beguda. La donna, vedova, che viveva sola, era uscita di casa senza avvisare nessuno nella serata di ieri, giovedì 19 febbraio. A dare l’allarme, intorno alle 22, sono stati i vicini, preoccupati per il mancato rientro.

Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con la squadra di Cuneo, affiancati dalla Guardia di Finanza e dal Soccorso Alpino. Le ricerche sono proseguite fino al tragico ritrovamento, erano circa le 23, da parte dei Vigili del fuoco che hanno individuato il corpo senza vita della donna nei pressi del fiume, in frazione Beguda.

Una tragedia che si è consumata nelle stesse ore di un episodio analogo avvenuto a Dogliani. Intorno alle 20.30, il corpo di una settantenne è stato rinvenuto nel letto del torrente Rea.

In quel caso l’allarme era stato lanciato dalla figlia, allarmata perché la madre non era rientrata a casa dopo essersi allontanata a piedi, lasciando il cellulare nell’abitazione. Alle ricerche avevano preso parte i Vigili del fuoco del distaccamento volontari locale e di Mondovì, insieme ai volontari del 118 e ai Carabinieri. In serata il ritrovamento del corpo.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica di entrambe le vicende. Le comunità di Borgo San Dalmazzo e Dogliani restano profondamente colpite da due drammi consumatisi a poche ore di distanza e con modalità simili.