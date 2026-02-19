Tragedia a Dogliani: rinvenuta senza vita la donna scomparsa in paese

Tragico epilogo nelle ricerche della donna scomparsa nel tardo pomeriggio a Dogliani.

Verso le ore 20.30 di questa sera, giovedì 19 febbraio, il corpo della settantenne è stato rinvenuto purtroppo senza vita, riverso nel letto del torrente Rea.

Il ritrovamento è stato fatto dagli uomini della squadra congiunta di vigili del fuoco provenienti dal locale distaccamento volontari e da quello di Mondovì, coinvolto nelle ricerche insieme a volontari del servizio 118 e a Carabinieri.

A dare l’allarme, qualche ora prima, era stata la figlia della donna, preoccupatasi quando la madre non aveva fatto rientro a casa dopo essersi allontanata a piedi dalla loro abitazione lasciando a casa il telefono cellulare. In serata il ritrovamento.

In corso gli accertamenti per cercare di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.