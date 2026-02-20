Incendio cassonetto in corso Garibaldi a Cuneo: traffico in tilt per qualche minuto [FOTO E VIDEO]

Momenti di confusione e traffico bloccato stamane, venerdì 20 febbraio, intorno alle 8.30, in corso Garibaldi, di fronte all’Istituto Enaip. Un cassonetto per la raccolta della carta ha preso fuoco, sprigionando una densa cortina di fumo che ha invaso la sede stradale e attirato l’attenzione di passanti e personale scolastico.

L’allarme è stato lanciato da alcuni testimoni che transitavano sul posto, allertando immediatamente i soccorsi. In pochi minuti sono intervenuti una pattuglia della Polizia Locale, che ha provveduto a bloccare il traffico per garantire la sicurezza, e una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha spento l’incendio sul nascere, evitando propagazioni.

Nessun danno a persone o cose, salvo il cassonetto, parzialmente fuso dal calore. Le cause rimangono ignote, anche se si ipotizza un mozzicone di sigaretta gettato all’interno. Terminate le operazioni di spegnimento, la circolazione è ripresa in modo regolare, senza ulteriori disagi.