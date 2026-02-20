Se pensi che “tanto prima o poi arriverà”…

Cerchi qualcuno con cui:

litigare su quale serie iniziare… ma restare abbracciati sul divano?

fare progetti veri, non solo “vediamo come va”?

dire “noi” senza avere l’orticaria?

Se hai ancora voglia di metterti in gioco, di ridere, di emozionarti e soprattutto di costruire qualcosa di serio, allora basta aspettare segnali dall’universo.

Fai una cosa rivoluzionaria: chiamaci!

Anna & Anna - Agenzia Per Single: meno caos, più cuore…e magari anche il tuo per sempre, chiama il 3403848047, il nostro servizio è attivo su Piemonte e Liguria

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Federico single, 35 anni

Federico, 35enne, fisioterapista, carattere allegro, positivo, gioca a rugby, corporatura possente, spalle larghe, presenza rassicurante. Capelli biondi, occhi azzurri e uno sguardo affascinante Single, sì! Non per mancanza di occasioni, ma perché non si accontenta. Crede nella famiglia, sogna un matrimonio fatto di complicità, risate, e bambini che corrono per casa. E forse cerca proprio te, che leggi. Chiama al 3403848047

Pietro single, 46 anni

Pietro, 46enne, barba curata, bruno, occhi neri, fisico atletico di chi si tiene in forma, agente di polizia, spirito libero, ama guidare la sua moto, ma sa anche indossare un grembiule e conquistare gli amici con una cena cucinata ad arte. È creativo, fantasioso, uno che sa trasformare una serata qualunque in qualcosa di memorabile. Single, ha fatto pace con il passato, sogna una donna carina, sensibile, Pietro non cerca un’avventura, cerca una storia importante... Chiamalo al 3403848047

Roberto single, 55 anni

Roberto, 55enne, lavora in banca, fascino discreto e irresistibile. Alto, fisico snello, brizzolato affascinante, occhi celesti intensi. All’apparenza un po’ rude… in realtà solo timido. Dentro è un eterno fanciullo dal cuore buono, capace di sorprendere con dolcezza e ironia. Nel tempo libero sale in sella al suo cavallo, con il cane sempre accanto. Ama il jazz, lo swing, è un bel signore che cerca una donna semplice, vera. Non giochini, ma una storia da vivere sul serio... Chiamalo al 3403848047

Silvio single, 67 anni

Silvio, medico in pensione, 67enne, distinto, molto facoltoso, alto, brizzolato, bellissimi occhi grigio-verdi, ama ballare, viaggiare, ma anche stare a casa e cucinare per gli amici, legge molto, gioca a scacchi, sarebbe lieto di incontrare una signora semplice, carina, con cui godersi la vita futura, e il sospirato tempo libero…chiama al 3403848047!!!!

Annunci per Lui

Giuliana single, 33 anni

Giuliana, 33enne, bionda, occhi verdi luminosi, fisico mozzafiato, educatrice infantile, nella vita è semplice e autentica. Ama gli sport all’aria aperta, l’energia del sole sulla pelle, ma anche le serate in casa tra profumi di cucina e risate con gli amici. Sensuale senza esagerare, dolce ma con carattere, sogna un uomo sincero e fedele, non importa l’età, con cui sposarsi o convivere. Chiama al 3403848047!

Delia single, 40 anni

Delia, 40enne, bellezza che non passa inosservata: capelli castani che incorniciano grandi occhi celesti, portamento femminile, ama abitini e gonne che esaltano con eleganza le sue forme e il suo fascino naturale. Coltiva piante aromatiche, ha un carattere dolce, capace di sorridere sempre e trovare il lato positivo in ogni situazione. Vive sola, indipendente, sogna un uomo, non importa l’età, che desideri, come lei, una storia seria, intensa …Chiama al 3403848047!

Cristina single, 51 anni

Cristina, fantastica signora 51enne, con un viso simpatico, snella, sempre sorridente, casalinga, ha sempre una parola buona di conforto per tutti, cucina benissimo, ha perso il marito da giovane, e ha un figlio ormai grande, ha deciso di ricominciare a vivere e amare, per cui sta cercando un brav'uomo, non importa l'età, per trascorrere con serenità il prossimo futuro... Chiama al 3403848047!

Nicoletta single, 60 anni

Nicoletta, adorabile signora piemontese, 60enne, vedova, senza figli, castana, occhi celesti, molto carina, ha modi cortesi, ama la buona cucina, coltiva il giardino, vive semplicemente della sua pensione, conoscerebbe uomo onesto, ben'educato, anche più maturo, per condividere vita tranquilla, e se lo incontrasse, sarebbe disponibile anche a trasferirsi.... Chiama al 3403848047!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

Seguici anche Facebook e Instagram per trovare altri “Annunci per Lei oppure per Lui”.

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.