Hyundai Motor Group supera Volkswagen e diventa il secondo costruttore al mondo

Nel panorama automotive globale c’è un dato che parla chiaro: Hyundai Motor Group ha superato Volkswagen diventando il secondo costruttore automobilistico al mondo. Un risultato che non è solo una questione di numeri, ma la conferma di una visione solida, lungimirante e fortemente orientata all’innovazione.

Automobili Targa, in quanto concessionaria ufficiale Kia e Hyundai con i brand Kia Vento e Hyundai Vela, vive ogni giorno questa evoluzione. Due brand diversi per stile e personalità, ma uniti da una strategia comune: qualità, tecnologia e una gamma tra le più complete e concrete del mercato.

In fatto di auto elettriche, i due brand coreani hanno compiuto in questi ultimi anni dei progressi molto importanti, immettendo sul mercato modelli decisamente apprezzati a livello estetico e assai avanzati per quanto riguarda tecnologia, sicurezza e autonomia.

Il percorso elettrico di Kia è chiaro e ambizioso. La grande novità è la EV5, SUV moderno e spazioso, pensato per chi cerca versatilità, autonomia e contenuti tecnologici di alto livello. Linee decise, interni digitali e una filosofia progettuale orientata alla sostenibilità la rendono un punto di riferimento nella sua categoria.

Accanto a lei troviamo la Kia EV4, dal carattere dinamico e dal design distintivo, e la Kia EV3, compatta ma sorprendentemente completa. Tre modelli, tre interpretazioni diverse della mobilità elettrica, accomunate da piattaforme evolute, ricarica rapida e dotazioni di sicurezza di ultima generazione.

Anche Hyundai propone modelli elettrici molto interessanti. La nuova Hyundai Inster è la risposta perfetta per chi cerca un’elettrica urbana intelligente, compatta nelle dimensioni ma ricca di contenuti. Ideale per la città, sorprende per autonomia e spazio interno.

Salendo di segmento, la Hyundai Ioniq 5 rappresenta una vera icona del design contemporaneo: linee futuristiche, architettura a 800V e ricariche ultra-rapide la rendono una delle elettriche più avanzate sul mercato.

Infine, la Kona EV è la dimostrazione che l’elettrico può essere una scelta concreta per tutti i giorni: SUV compatto, efficiente, con un’autonomia ideale per l’uso quotidiano e per i viaggi.

Due brand, un’unica visione: scegliere Kia o Hyundai oggi significa affidarsi a marchi solidi, innovativi e proiettati al futuro. Come concessionaria ufficiale, Automobili Targa è pronta ad accompagnarvi nelle scelta delle prossima auto con competenza, consulenza personalizzata e soluzioni su misura.

Potrete scoprire tutta la gamma Kia e Hyundai anche sabato 21 e domenica 22 febbraio, presso le sedi Vento e Vela di Cuneo in via Valle Po 143, Alba in corso Bra 9 e Pinerolo a San Secondo in via Val Pellice 36 e 71.

