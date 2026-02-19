Offerte Alimentari e Prodotti in Promozione da Europrezzi: Qualità e Risparmio per la Tua Spesa

Da Europrezzi, punto di riferimento per la convenienza sul territorio, arrivano nuove offerte su prodotti alimentari ideali per la tavola di ogni giorno, aperitivi e momenti di condivisione.

Scopri la selezione attualmente in promozione.

Frutta secca ed essiccata: gusto e benessere

La Selezione Life – frutta secca/essiccata assortita è perfetta per snack salutari, buffet o pause energetiche.

Disponibili:

Noci in guscio

Arachidi

Frutta essiccata mista (albicocche, prugne e altri gusti assortiti)

Una proposta versatile per ogni occasione.

Succhi di frutta in offerta: praticità e convenienza

Per la merenda dei più piccoli o per una pausa fresca durante la giornata, il Jolly Colombani – tris succhi di frutta (3×200 ml) è in promozione a: 1,00 €

Gusti assortiti tra:

Mela e banana

Pesca e mango

Pera

Pesca

Albicocca mix

Un formato comodo e conveniente per tutta la famiglia.

Filetti di sardine distese: qualità al giusto prezzo

Per arricchire antipasti e aperitivi, disponibili:

Filetti di sardine distese in vaso da 160 g in olio di semi di girasole: 2,50 €

Ideali per crostini, insalate o piatti veloci dal gusto deciso.

Crostini per aperitivi e buffet

I Crustini È Gusto Monviso (sacchetto da 120 g) sono perfetti per accompagnare salse, paté e formaggi.

Gusti disponibili:

Olive

Aglio

Classici

Peperoncino

0,75 € al sacchetto

Un prezzo competitivo per uno snack sempre apprezzato.

Confetture extra e marmellate artigianali

Per colazioni e dolci fatti in casa, in offerta le Confetture extra e marmellate artigianali da 346 g.

Gusti disponibili:

Marmellata di Clementine

Marmellata di Limoni

Marmellata di Arance

Confettura extra di Fragole

Confettura extra di Pesche

Confettura extra di Albicocche

2,50 € al vasetto

Perfette per crostate, farciture o semplicemente da spalmare sul pane.

Europrezzi: il punto di riferimento per le offerte alimentari sul territorio

Con una selezione costante di prodotti in promozione, Europrezzi conferma il suo impegno nel garantire qualità e convenienza ogni giorno.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte.

Dove trovarci