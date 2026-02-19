Offerte Alimentari e Prodotti in Promozione da Europrezzi: Qualità e Risparmio per la Tua Spesa

Da Europrezzi, punto di riferimento per la convenienza sul territorio, arrivano nuove offerte su prodotti alimentari ideali per la tavola di ogni giorno, aperitivi e momenti di condivisione.
Scopri la selezione attualmente in promozione.
Frutta secca ed essiccata: gusto e benessere
La Selezione Life – frutta secca/essiccata assortita è perfetta per snack salutari, buffet o pause energetiche.
Disponibili:
- Noci in guscio
- Arachidi
- Frutta essiccata mista (albicocche, prugne e altri gusti assortiti)
Una proposta versatile per ogni occasione.
Succhi di frutta in offerta: praticità e convenienza
Per la merenda dei più piccoli o per una pausa fresca durante la giornata, il Jolly Colombani – tris succhi di frutta (3×200 ml) è in promozione a: 1,00 €
Gusti assortiti tra:
- Mela e banana
- Pesca e mango
- Pera
- Pesca
- Albicocca mix
Un formato comodo e conveniente per tutta la famiglia.
Filetti di sardine distese: qualità al giusto prezzo
Per arricchire antipasti e aperitivi, disponibili:
- Filetti di sardine distese in vaso da 160 g in olio di semi di girasole: 2,50 €
Ideali per crostini, insalate o piatti veloci dal gusto deciso.
Crostini per aperitivi e buffet
I Crustini È Gusto Monviso (sacchetto da 120 g) sono perfetti per accompagnare salse, paté e formaggi.
Gusti disponibili:
- Olive
- Aglio
- Classici
- Peperoncino
0,75 € al sacchetto
Un prezzo competitivo per uno snack sempre apprezzato.
Confetture extra e marmellate artigianali
Per colazioni e dolci fatti in casa, in offerta le Confetture extra e marmellate artigianali da 346 g.
Gusti disponibili:
- Marmellata di Clementine
- Marmellata di Limoni
- Marmellata di Arance
- Confettura extra di Fragole
- Confettura extra di Pesche
- Confettura extra di Albicocche
2,50 € al vasetto
Perfette per crostate, farciture o semplicemente da spalmare sul pane.
Europrezzi: il punto di riferimento per le offerte alimentari sul territorio
Con una selezione costante di prodotti in promozione, Europrezzi conferma il suo impegno nel garantire qualità e convenienza ogni giorno.
Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte.
Dove trovarci
- GENOLA – Via Frassinetto 5
- SALUZZO – Via Cuneo 12
- POCA PAGLIA – Borgo San Martino 12
- RIVAROLO – Corso Re Arduino 83