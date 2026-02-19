 / Economia

Offerte Alimentari e Prodotti in Promozione da Europrezzi: Qualità e Risparmio per la Tua Spesa

Fare la spesa risparmiando senza rinunciare alla qualità è possibile

Offerte Alimentari e Prodotti in Promozione da Europrezzi: Qualità e Risparmio per la Tua Spesa

Da Europrezzi, punto di riferimento per la convenienza sul territorio, arrivano nuove offerte su prodotti alimentari ideali per la tavola di ogni giorno, aperitivi e momenti di condivisione.

Scopri la selezione attualmente in promozione.

Frutta secca ed essiccata: gusto e benessere

La Selezione Life – frutta secca/essiccata assortita è perfetta per snack salutari, buffet o pause energetiche. 

Disponibili:

  • Noci in guscio 
  • Arachidi 
  • Frutta essiccata mista (albicocche, prugne e altri gusti assortiti) 

Una proposta versatile per ogni occasione.

Succhi di frutta in offerta: praticità e convenienza

Per la merenda dei più piccoli o per una pausa fresca durante la giornata, il Jolly Colombani – tris succhi di frutta (3×200 ml) è in promozione a: 1,00 € 

Gusti assortiti tra: 

  • Mela e banana 
  • Pesca e mango
  • Pera
  • Pesca 
  • Albicocca mix 

Un formato comodo e conveniente per tutta la famiglia.

Filetti di sardine distese: qualità al giusto prezzo 

Per arricchire antipasti e aperitivi, disponibili:

  • Filetti di sardine distese in vaso da 160 g in olio di semi di girasole: 2,50 € 

Ideali per crostini, insalate o piatti veloci dal gusto deciso.

Crostini per aperitivi e buffet 

I Crustini È Gusto Monviso (sacchetto da 120 g) sono perfetti per accompagnare salse, paté e formaggi. 

Gusti disponibili: 

  • Olive 
  • Aglio 
  • Classici 
  • Peperoncino

0,75 € al sacchetto

Un prezzo competitivo per uno snack sempre apprezzato.

Confetture extra e marmellate artigianali 

Per colazioni e dolci fatti in casa, in offerta le Confetture extra e marmellate artigianali da 346 g. 

Gusti disponibili:

  • Marmellata di Clementine 
  • Marmellata di Limoni
  • Marmellata di Arance
  • Confettura extra di Fragole
  • Confettura extra di Pesche
  • Confettura extra di Albicocche 

2,50 € al vasetto 

Perfette per crostate, farciture o semplicemente da spalmare sul pane.

Europrezzi: il punto di riferimento per le offerte alimentari sul territorio 

Con una selezione costante di prodotti in promozione, Europrezzi conferma il suo impegno nel garantire qualità e convenienza ogni giorno. 

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte.

Dove trovarci 

  • GENOLA – Via Frassinetto 5 
  • SALUZZO – Via Cuneo 12 
  • POCA PAGLIA – Borgo San Martino 12 
  • RIVAROLO – Corso Re Arduino 83

