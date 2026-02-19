Luciano Tarditi con Panta Rei: intervento il 20 febbraio a Borgo San Dalmazzo

In data 16 febbraio 2026 a Bra si é tenuto il sesto convegno organizzato dall’Associazione Culturale Panta Rei dal titolo “REFERENDUM 2026. La Giustizia al voto: scenari, prospettive e ragioni del SÌ”.

L’incontro, molto partecipato, ha visto, tra i tanti interventi, anche quello del Dott. Luciano Tarditi che ha voluto dare la sua adesione al Comitato del SÌ di Panta Rei e parteciperà quale relatore ai convegni che si terranno nei prossimi giorni.

L’illustre magistrato vanta un autorevole curriculum giudiziario, che tra i tanti incarichi ricoperti, lo ha visto quale, abilitato alla professione forense, funzionario direttivo del Ministero degli Interni, giudice istruttore e poi GIP presso il Tribunale Penale di Alba, Presidente FF del Tribunale di Alba, reggente delle Procure della Repubblica di Alba, Saluzzo e Tortona, nonchè applicato alla Procura di Tempio Pausania (SS), Sostituto Procuratore della Repubblica di Asti fino al 2021, data di quiescenza col grado di Consigliere di Cassazione, applicato presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Torino per la criminalità organizzata, consulente del Ministero dell'Ambiente, consulente Commissione Parlamentare di inchiesta sul traffico di rifiuti.

Il Dott. Luciano Tarditi esordirà tenendo la sua prima relazione venerdì 20 febbraio ore 20,30 a Borgo San Dalmazzo.