Innovazione e futuro: i leader della meccanizzazione agricola premiati dal concorso Mag di Savigliano

Presentata ieri, mercoledì 19 febbraio, al teatro Milanollo di Savigliano, la 41ª edizione del ‘Mag - The Farmer Fair’, la ‘Fiera nazionale della meccanizzazione agricola’ in programma da giovedì 13 a domenica 16 marzo nell’area Fieristica di Borgo Marene.

Durante l’evento sono state premiate le aziende che si sono distinte per l’innovazione partecipando al ‘Concorso novità tecniche', iniziativa rivolta agli espositori che premia con i riconoscimenti di novità o menzione assegnato da una qualificata Commissione tecnica, le migliori innovazioni tecniche e tecnologiche nella costruzione di macchine agricole.

La Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola, torna per la prima volta in versione biennale dopo il successo dell'ultima edizione svoltasi nel 2023, confermando il format vincente che l'ha portata negli anni a crescere fino diventare la rassegna dedicata alle macchine agricole più importante del Nord-Ovest, forte di oltre 66mila visitatori, 50mila metri quadrati di area espositiva e 850 stand.

A fare gli onori di casa è stato Andrea Coletti, presidente della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano, che ha ripercorso la storia del Mag, nato nel 2018, e ha anticipato le novità della prossima edizione.

"Dopo la pausa del 2024 – ha esordito Coletti - siamo più che mai carichi per l'edizione di quest'anno, che di fatto apre un nuovo ciclo nella storia del Mag commenta.

Il fatto che la manifestazione sia diventata biennale fa sì che non ci sia la sovrapposizione con le due rassegne di settore più importanti a livello nazionale, l'Eima di Bologna e la Fieragricola di Verona, ma soprattutto va incontro alle richieste che da anni ci fanno gli espositori per avere un evento più performante e far fare al Mag un altro passo in avanti. Quasi due anni fa, a conclusione dell'ultima edizione, avevo detto che quella del 2023 era stata la migliore fiera che avevo fatto da quando ne sono il presidente, ma che mi sentivo di dire che gli anni migliori del Mag dovevano ancora arrivare. Oggi siamo qui per fare tutta la nostra parte e mantenere la parola".

Prima delle premiazioni ufficiali ai rappresentanti delle 8 aziende che hanno partecipato al concorso dedicato alle novità tecniche, Coletti ha sorpresa, ha chiamato sul palco uno ad uno i rappresentanti del Cda e i soci dell’Ente manifestazioni di Savigliano per ringraziarli per il loro operato, dal 2018 anno in cui è nato, ad oggi, donando loro un riconoscimento.

Tra loro anche il sindaco Antonello Portera che ha evidenziato come attraverso: “Energia, buona volontà degli organizzatori il Mag si sia orientato al futuro. Ringrazio tutti coloro che, con impegno e dedizione, contribuiscono alla realizzazione di questo evento, dalle categorie associative agli organizzatori, rendendo la Fiera della Meccanizzazione di Savigliano un appuntamento di riferimento per l’innovazione nel settore agricolo”.

Il presidente Coletti ha poi chiamato uno ad uno amministratori, consiglieri dell’ente manifestazioni e tutti coloro che dal 2018 hanno collaborato per l’organizzazione del Mag: Aldo Lovera, Andrea Ingaramo, Giuliano Sobrà, Giulio Giletta, Enrico Vassallo, Enrico Allasia, Agostino Gribaudo, Luca Crosetto e, con loro, anche gli ex rappresentanti dei soci fondatori Tonino Gai e Giulio Ambroggio ex sindaco di Savigliano che con la sua amministrazione aveva promosso la nascita della Fondazione Ente Manifestazioni.

Aldo Lovera, vicepresidente dell’ente ha elogiato la qualità delle innovazioni presentate.

Andrea Ingaramo dell’Unione provinciale agricoltori ha sottolineato come l’innovazione migliori il benessere economico e sociale, sempre con attenzione alla sostenibilità ambientale affermando: "L’innovazione non è solo crescita economica, ma anche sociale. Trattori di qualità nel rispetto dell’ambiente sono il nostro obiettivo".

Giuliano Sobrà ha condiviso la sua esperienza di agricoltore, evidenziando l’importanza della formazione e del supporto continuo agli imprenditori agricoli.

Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo, ha ribadito il ruolo cruciale dell’innovazione nel rispondere alla crescente domanda alimentare entro il 2050.

Luca Crosetto presidente di Confartigianato e dalla Camera di commercio di Cuneo ha ringraziato i soci per il supporto e ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra le categorie.

Un premio speciale è stato dedicato a Tonino Gai, per il suo contributo alla collaborazione tra settori diversi nell’ambito del Mag.

Presente anche l’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni che ha elogiato il Mag come eccellenza piemontese e punto di connessione tra aziende italiane e francesi.

Ha inoltre sottolineato l’importanza della promozione del settore vinicolo e della tracciabilità del prodotto per la fiducia dei consumatori. "Dobbiamo lavorare insieme per rendere la regione più sostenibile", ha dichiarato, sollecitando una maggiore promozione dei vini piemontesi.

Ambrogio Invernizzi presidente delle Latterie Inalpi di Moretta partner del Mag ha presentato il padiglione ‘Inalpi media center’ la struttura che ospiterà l’inaugurazione della manifestazione oltre a convegni e incontri, diventando un vero punto di incontro tra espositori e visitatori.

Invernizzi ha inoltre evidenziato: “Meccanizzazione, allevamento e trasformazione del latte rappresentano tre pilastri fondamentali per garantire un’agricoltura sostenibile e innovativa. L’evoluzione delle macchine agricole non solo migliora l’efficienza produttiva, ma contribuisce a una filiera lattiero-casearia più avanzata, attenta alla qualità e alla tutela dell’ambiente”.

Sono poi intervenuti Sergio Soave presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano e il direttore generale della Banca CrS Emanuele Regis. Le due istituzioni bancarie con Inalpi sono sponsor della manifestazione, assieme alle aziende Merlo e Capello mentre l’azienda Eviso Spa di Saluzzo sarà energy partner.

Andrea Coletti ha concluso la serata affermando con entusiasmo: "La 41esima edizione del Mag sarà la più completa, con soluzioni e tecnologie sempre più avanzate".

Il presidente della Fondazione ente manifestazioni ha inoltre annunciato un nuovo spazio, dedicato agli espositori, realizzato nell’ambito dell’area fieristica del Mag, che è stato intitolato alla memoria di Amilcare Merlo (imprenditore scomparso nel 2022) che sarà utilizzato per incontri tra espositori ed acquirenti.

Sono attese delegazioni internazionali da Canada, Marocco, Francia e Stati Uniti.

Coletti ha omaggiato, a fine serata, con un mazzo di fiori anche tutte le impiegate della Fondazione ente manifestazioni di Savigliano.

L'evento si è chiuso con un rinnovato impegno verso la promozione internazionale e la collaborazione per un futuro agricolo sempre più sostenibile.

<figure class="image"> </figure>LE AZIENDE PREMIATE NELL'AMBITO DEL CONCORSO "NOVITÀ TECNICHE DEL MAG 2025"

A farla da padrone è stata anche quest’anno la provincia di Cuneo, con 5 aziende premiate: Abbà Snc di Centallo, Olimac Srl di Margarita, Rocca Albino di Carrù. Doppio riconoscimento per Barale Stefano Srl di Fossano e Borio Srl di Alba.

Sono andati fuori provincia altri 3 riconoscimenti, assegnati a Dragone Srl - Black Shire Srl di Castagnole delle Lanze (Asti), Seppi M. Spa di Mezzolombardo (Trento) e Tdm Total Dairy Management di San Paolo (Brescia).

Tutte le imprese vincitrici metteranno in mostra le rispettive innovazioni nel corso dell’intera durata del ‘Mag - The Farmer Fair’.

I RICONOSCIMENTI E LE MENZIONI ALLA AZIENDE VINCITRICI

Abbà Snc (Centallo, Cuneo): menzione tecnica per la barra idraulica per il trattamento mirato dei polloni, che utilizza tecnologie avanzate per ottimizzare l’irrorazione e ridurre l’uso di prodotti chimici.

Barale Stefano Srl (Fossano, Cuneo) ha ricevuto una doppia menzione: una per la vendemmiatrice trainata Volentieri-Pellenc 8050, con avanzate soluzioni di stabilità e controllo; l’altra per la trattrice elettrica Fendt E107V, che amplia le possibilità operative dei mezzi a trazione elettrica.

Borio Srl (Alba, Cuneo): novità tecnica per la diradatrice Newton per frutti, che ottimizza il diradamento nei filari; Menzione Tecnica per il sistema di protezione di vigneti e frutteti con stimolazione UV-C, alternativa ecologica ai trattamenti chimici.

Dragone Srl - Black Shire Srl (Castagnole delle Lanze, Asti): novità tecnica per il sistema di guida autonoma ed elettrificazione di macchine operatrici per il settore vitivinicolo.

Olimac Srl (Margarita, Cuneo): novità tecnica per la testata mais Drago GT con andanatore, che riduce il consumo energetico e migliora la qualità del raccolto.

Rocca Albino (Carrù, Cuneo): novità tecnica per il sistema autolivellante per quad, che migliora stabilità e sicurezza con sospensioni a cuscinetti pneumatici.

Seppi M. Spa (Mezzolombardo, Trento): menzione tecnica per la trincia forestale Microforst Pto, che estende le operazioni di trinciatura a trattori di piccola potenza.

TDM Total Dairy Management (San Paolo, Brescia): novità tecnica per il sistema di mungitura automatico su sala parallela, che ottimizza lo spazio e la produttività senza modifiche strutturali.