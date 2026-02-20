Marzo in Biblioteca a Bra: storie, giochi e inglese per i bambini

L’arrivo del mese di marzo porta con sé la conferma del ricco calendario di appuntamenti organizzati dalla Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra per i piccoli amanti della lettura.

Si comincia con le tradizionali letture animate del lunedì pomeriggio dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni. Il 2 marzo si aprono le danze con “Storie e mani tra i sassi” a cura di Radici, semi e parole, mentre il lunedì successivo, il 9 marzo, sarà la volta di “I teatrini delle ombre” ad opera del Collettivo Scirò – Daniela Febino. Saranno invece gli operatori dell’associazione Teatrulla a condurre la lettura del 16 marzo, intitolata “Dalla mia”. Il lunedì successivo invece, il 23 marzo, è in programma con un pomeriggio di giochi da tavolo a cura dei bibliotecari e per i bambini più piccoli (3/6 anni) e la scoperta di scacchi (ad opera de “Il posto degli scacchi asd”) e dama (con il “Circolo damistico braidese F. Bartoloni”) per i più grandicelli (7/11 anni). Il mese si chiude lunedì 30 con “Tutti a caccia di uova nei libri” a cura di Radici, semi e parole. Gli incontri iniziano alle 17 e sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it .

Confermato anche il doppio appuntamento mensile con Bibliobebè: venerdì 27 marzo alle 16,30 i bimbi della fascia 19-35 mesi sono i destinatari delle letture animate curate dalle bibliotecarie e dalle volontarie, mentre il giorno successivo, sabato 28 marzo, alle 10 appuntamento per i più piccoli (9-18 mesi), seguito alle 11 da un nuovo incontro dedicato ai bambini dai 19 ai 35 mesi. Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it .

Dopo il mese di pausa ritornano infine le letture in lingua inglese di Magic english a cura di Elena: Words and Rhymes. L’appuntamento è per sabato 14 marzo con due laboratori in programma rispettivamente alle 10 per i bimbi 3-6 anni e alle 11 per la fascia 7-11 anni. Anche gli appuntamenti in lingua sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it .

Come sempre, l’accesso diretto agli appuntamenti braidesi caricati sulla piattaforma Eventbrite si potrà avere inquadrano con lo smartphone il QR code stampato sulle locandine che li promuovono. Peraltro, su Eventbrite gli appuntamenti in programma presso la biblioteca possono essere prenotati solo a partire da una settimana dalla data fissata. Nel caso in cui gli utenti siano impossibilitati a partecipare ad un evento prenotato, sono pregati di dare disdetta su Eventbrite.