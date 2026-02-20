Cortemilia, alla Biblioteca Civica rassegna di incontri sui temi della lettura e della scrittura

Il tema della quinta serata della nona edizione della Rassegna Saper Leggere e Scrivere sarà dedicato a dar voce a coloro che, grazie al lavoro di raccolta di testimonianze condotto con grande sensibilità da Nuto Revelli nel secondo dopoguerra, hanno potuto raccontare le loro storie, altrimenti dimenticate. Sono storie degli ultimi, di contadini e donne che hanno vissuto in aree montane del Piemonte, testimoni di una civiltà ritenuta allora in declino. Mai nessuno prima di Nuto Revelli l’aveva fatto. A invitare a ‘LEGGERE la storia attraverso le voci inedite dell’Alta Langa’ – questo il titolo dell’incontro che si terrà il 27 febbraio presso gli storici locali della Biblioteca Civica di Cortemilia sarà Giulia Ferraris della Fondazione Nuto Revelli.

Giulia Ferraris si occupa della gestione del patrimonio archivistico della Fondazione Nuto Revelli, oltre che del fundraising e dell’accoglienza delle scuole e dei visitatori alla casa di Nuto Revelli e al Museo dei Racconti di Borgata Paraloup.

La Fondazione Nuto Revelli, ente culturale nato nel 2006 in memoria dello scrittore Nuto Revelli, alpino, partigiano e ricercatore della memoria contadina, conserva infatti l’eterogeneo archivio costituito da documenti, fotografie e testimonianze sonore e lo valorizza attraverso attività rivolte a diverse fasce di pubblico.

“A partire dalla fine degli anni Sessanta del Novecento e fino alla prima metà degli anni Ottanta, Nuto Revelli si è dedicato alla raccolta delle testimonianze di uomini e donne della campagna povera del cuneese” - racconta Giulia Ferraris - “L’obiettivo è stato quello di combattere l’oblio che circondava un mondo legato alla tradizione e allo stesso tempo permeato dal progresso che ha portato all’abbandono delle attività agricole e allo spopolamento delle valli e delle campagne. L’incontro sarà l’occasione per far ascoltare le loro voci.”

Gran parte di queste testimonianze sono confluite nei due libri sul mondo rurale Il mondo dei vinti. Testimonianze di vita contadina (Einaudi, 1977) e L’anello forte. La donna: storie di vita contadina (Einaudi, 1985). Storie che hanno radici nel passato, ma ancora oggi fortemente contemporanee.‘Siamo molto felici che la Fondazione Nuto Revelli, e nello specifico Giulia Ferraris, abbiano accettato il nostro invito a venire a raccontare a Cortemilia, in una Biblioteca Civica come la nostra, che cosa l’archivio della Fondazione conserva, e in particolare quali siano le voci e le immagini che raccontano uomini e donne dell’Alta Langa in tempi poi così non tanto lontano da quelli in cui oggi viviamo’ Dicono le referenti della Biblioteca Civica e della Rassegna.

La Rassegna Saper Leggere e Scrivere permette agli insegnanti iscritti alla piattaforma ministeriale SOFIA di veder loro riconosciuti i crediti formativi.

L’iniziativa fa parte della progettualità della Biblioteca Civica, dell’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite, del Premio di letteratura per ragazzi ‘il gigante delle Langhe, ed è condivisa nella sua realizzazione dall’Amministrazione di Cortemilia, dall’Associazione Culturale Animae Langhe, dal Sistema Bibliotecario delle Langhe, dagli Istituti Comprensivi Cortemilia – Saliceto e Bossolasco – Murazzano.

Per maggiori informazioni sul programma scrivere a biblioteca@comune.cortemilia.cn.it